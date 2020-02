Điều chỉnh xây dựng dự án Công viên ấn tượng Hội An: Giảm bê tông cốt thép, tăng cây xanh

Trước đề xuất của nhà đầu tư và ngành chức năng, chính quyền tỉnh đã quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tổng mặt bằng dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” tại phường Cẩm Nam (TP.Hội An) theo hướng cắt giảm nhiều diện tích xây dựng.

Cổng chào Công viên Ấn tượng Hội An. Ảnh: H.P

Khống chế chiều cao xây dựng

Ngày 16.1.2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ký quyết định (số 170) phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tổng mặt bằng dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” tại phường Cẩm Nam (TP.Hội An). Đây là lần thứ 2 chính quyền tỉnh phải điều chỉnh quy hoạch, bởi trước đó ngày 2.8.2017, UBND tỉnh đã có quyết định (số 2777) phê duyệt điều chỉnh chi tiết 1/500 dự án này.

Theo UBND tỉnh, điều chỉnh chủ yếu là diện tích sử dụng đất trên đảo. Theo đó, bỏ hạng mục nhà hát trong nhà sức chứa 1.000 chỗ ngồi với diện tích hơn 2.827m2; bố trí lại khu cây xanh với diện tích hơn 3.350m2 và mặt nước diện tích hơn 238m2. Bỏ hạng mục câu lạc bộ, có diện tích hơn 422m2 tại phía tây. Bố trí các hạng mục công trình lưu trú; giảm diện tích khu lưu trú từ 3.322,9m2 còn 3.186,6m2.

Ngoài ra, bỏ hạng mục tháp, diện tích 28,3m2 tại phía tây và bố trí cây xanh cảnh quan tại vị trí này. Bỏ hạng mục nhà hàng, diện tích 1.017,9m2 tại phía nam; bố trí mới cụm nhà làng phong cách Việt, tổng diện tích 317,4m2 tại vị trí này. Bên cạnh đó, một số khu phố thương mại thay thế công trình khác hoặc điều chỉnh quy mô theo chiều hướng giảm diện tích xây dựng.

Về điều chỉnh quy định chiều cao, mật độ xây dựng, điểm đáng chú ý tại quyết định phê duyệt này là nhà hát ngoài trời xây dựng chiều cao tối đa 16,5m; các hạng mục công trình còn lại tối đa 2 tầng, chiều cao tối đa 10,5m. Chỉ tiêu mật độ xây dựng gộp giảm từ 23,7% còn 19,81%. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Gami Hội An phối hợp với UBND TP.Hội An có trách nhiệm công bố những nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng này.

Được biết, tháng 10.2018, trước những quan điểm trái chiều về dự án, đặc biệt là lo lắng khi dự án đầu tư sẽ phá vỡ cảnh quan tự nhiên, chưa đánh giá một cách thận trọng báo cáo tác động môi trường, UBND tỉnh buộc phải ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Phù hợp cho không gian xanh

Việc nhiều lần điều chỉnh quy hoạch là bình thường và cũng thực sự cần thiết do trong quá trình đầu tư xây dựng, dự án gặp một số vướng mắc, chưa phù hợp với tầm nhìn quy hoạch dài hạn của thành phố, cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học.

Theo phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến mục tiêu xây dựng Hội An trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020, với tính chất đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch phát triển bền vững giàu bản sắc của tỉnh và quốc gia.

Theo đó, việc quy hoạch xây dựng cần phát huy tiềm năng, lợi thế của TP.Hội An nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư, bảo tồn và phát triển để phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, thúc đẩy quá trình hội nhập, liên kết phát triển vùng và khu vực, tạo tiền đề tăng trưởng xanh, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho rằng, việc điều chỉnh dựa theo đề xuất của nhà đầu tư, thẩm định và kiến nghị của Sở Xây dựng cũng như có sự đồng ý thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy.

Theo ông Đỗ Đức An - Giám đốc Công ty CP Gami Hội An, Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 170 ngày 16.1.2019 của UBND tỉnh là điều chỉnh quy hoạch cục bộ của công viên theo chiều hướng tăng diện tích phủ xanh công viên, giảm mật độ xây dựng so với quyết định đầu tiên. Trong đó, công viên cắt bỏ nhiều hạng mục, chuyển vị trí công trình hoặc điều chỉnh quy mô, vị trí theo chiều hướng giảm diện tích xây dựng, giảm bớt tác động tới môi trường. Như trước đây là nhà hát trong nhà cao 16,5m, nhưng không làm mà thực tế thay đổi thành nhà hát ngoài trời được kéo xa ra khu phố cổ (tức là phía đầu dưới của cồn Hến). Ngoài ra, công viên có bổ sung thêm nhiều vườn cây để tăng diện tích cây xanh, phủ xanh mái kè, khu trồng cây nông nghiệp như đậu, bắp... Các công trình lưu trú vẫn giữ nguyên quy mô và công suất, thiết kế thân thiện môi trường.

Đề cập về quyết định điều chỉnh này của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phú khẳng định, việc điều chỉnh chỉ giảm diện tích xây dựng, tăng mật độ cây xanh và mặt nước. UBND tỉnh ra quyết định xuất phát từ nguyện vọng của nhà đầu tư, ý kiến của địa phương, các sở ngành liên quan, ngành tập hợp hồ sơ rất chặt chẽ.