Đổi thay hạ tầng đô thị thị trấn Ái Nghĩa

Hàng trăm tỷ đồng đầu tư đã tạo cho hạ tầng đô thị thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) thêm phần khang trang, đáp ứng nhu cầu triển khai các nhiệm vụ phát triển trên địa bàn.

Để thay thế trường cũ xuống cấp nặng và không còn phù hợp quy hoạch, thị trấn Ái Nghĩa đã nỗ lực huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Ái Nghĩa mới trên diện tích hơn 7.000m2. Vào tháng 12.2018, công trình kiên cố đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi của hội đồng sư phạm và phụ huynh nhà trường. Chừng một năm sau, trường được kiểm tra, công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cũng cuối tháng 12.2018, Trường THCS Nguyễn Trãi được khởi công làm mới, ngay bên cạnh Trường Mầm non Ái Nghĩa. Công trình hơn 44 tỷ đồng này do huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư sẽ thay thế trường cũ bị hư hỏng nặng, vị trí hiện trạng không đảm bảo an toàn giao thông. Vài tháng tới, trường mới sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động. Ngoài ra, địa phương còn làm nhà đa năng, nhà ăn bán trú, bể bơi, tường rào, phòng học… tại các trường khác để phục vụ dạy và học tốt hơn.

“Cùng với chủ trương kêu gọi đầu tư của huyện, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, 5 năm qua nhiều công trình dự án đã được xây dựng, kết cấu hạ tầng ngày càng đầu tư đồng bộ. Tổng kinh phí đầu tư toàn xã hội hơn 414,7 tỷ đồng” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Ái Nghĩa, ông Đặng Ngọc Dũng cho hay.

Điển hình như xây dựng khu đô thị Nam ĐT609 (T13, giai đoạn 1), Trung tâm Thể dục thể thao tại khu Phước Mỹ; khu dân cư khu Nghĩa Đông; nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 đoạn ngã ba Ái Nghĩa đến xã Đại Nghĩa, tuyến ĐT609B đoạn ngã tư Ái Nghĩa - ngã ba Hòa Đông; đường dẫn cầu Giao Thủy…

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy Đại Lộc về lãnh đạo xây dựng Ái Nghĩa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, địa phương đã chủ động và tích cực triển khai, nhất là tranh thủ các nguồn lực dành xây dựng nhiều hạng mục kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa cho biết, địa phương đã kiên cố hóa 38 tuyến đường giao thông nông thôn và 3 tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài 5,4km, kinh phí 10,8 tỷ đồng (nhân dân đóng góp hơn 810 triệu đồng, hiến đất mở đường). Các thiết chế văn hóa, thể thao được chú trọng với việc xây mới 6 hội trường khu phố, kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Nhưng muốn các công trình hạ tầng “mọc lên”, giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước để bố trí đất thực hiện. Bằng nhiều giải pháp, thị trấn đã phối hợp, hoặc trực tiếp đứng ra vận động và tiến hành thu hồi hơn 16.400m2 đất (đất ở và đất nông nghiệp). Hiệu quả khai thác hạ tầng đã góp phần đưa thị trấn đạt nhiều tiêu chí theo quy định của đô thị loại IV, với 28/51 chỉ tiêu đạt điểm tối đa (đạt chuẩn), 7 chỉ tiêu đạt điểm trung bình.