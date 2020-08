Động lực từ đầu tư hạ tầng

Sự quyết tâm của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Quế Sơn cùng đóng góp tích cực của người dân giúp huy động được nguồn vốn lớn để vừa đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thủy lợi, vừa đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Diện mạo thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) ngày càng khang trang. Ảnh: S.C

Tập trung nguồn lực cho những công trình trọng điểm để vừa phục vụ nhu cầu dân sinh vừa kích hoạt phát triển kinh tế là một trong 3 nhiệm vụ đột phá được Đảng bộ huyện Quế Sơn khóa XXIV xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, Quế Sơn huy động được hơn 5.800 tỷ đồng để triển khai nhiều công trình. Đáng chú ý, có thể kể đến một số công trình hoàn thành như tuyến đường từ trung tâm thị trấn Đông Phú - khu du lịch Suối Tiên, đường trung tâm nội thị Hương An, đường ven bao ngoài hàng rào khu công nghiệp Đông Quế Sơn, nâng cấp và mở rộng đường ĐT 611 đoạn qua trung tâm huyện. Đồng thời xây dựng mới 71,7km đường giao thông nông thôn và 50,5km đường ĐH; đầu tư dự án thủy lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai; nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh chính hồ chứa nước Việt An; bê tông hóa hơn 77km giao thông nội đồng, kiên cố hóa gần 143km kênh mương các loại…

Ông Dương Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng Quế Sơn cho hay, quá trình tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đô thị cho thị trấn Đông Phú đã tạo nên sự khởi sắc cho trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện. Với đặc thù địa phương duy nhất có 2 thị trấn trong toàn tỉnh, phía thị trấn Hương An cũng có những bước chuyển mình ấn tượng.

“Huyện đang triển khai đầu tư xây dựng các khu phố chợ nhằm tạo động lực phát triển thương mại - dịch vụ. Trong đó, xác định khu phố chợ Đông Phú là đầu mối lưu thông hàng hóa, được mở rộng về phía tây với quy mô gần 10ha và nhà đầu tư đang thi công kết cấu hạ tầng; hoàn thành đầu tư xây dựng khu phố chợ Bà Rén, nâng cấp khu phố chợ Hương An. Thời gian tới, tiếp tục triển khai dự án khu phố chợ Mộc Bài và thị trấn Hương An phát triển theo hướng đô thị xanh - sạch - đẹp” - ông Hoàng nói.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định, trong những năm đến, một trong 3 khâu đột phá của địa phương là tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khớp nối quy hoạch phát triển vùng của tỉnh nhằm tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ. Giải pháp Quế Sơn lựa chọn, bên cạnh việc tập trung thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, huyện sẽ ưu tiên nguồn lực cho 2 lĩnh vực quan trọng là giao thông và thủy lợi. Trước hết, ưu tiên xây dựng tuyến ĐH21.QS (Đông Phú - Hương An), mở rộng tuyến ĐH01, tuyến ĐH04.QS (Hương An - Bình Giang) và tuyến ĐH08.QS (Quế Minh - Đông Phú - Bình Lãnh). Đồng thời hoàn thành việc xây dựng và phát huy hiệu quả công trình hồ chứa nước Lộc Đại (Quế Hiệp), hồ chứa nước Châu Sơn (Quế An); hoàn thiện hệ thống kênh tưới thuộc hồ chứa nước Việt An và hệ thống kênh KN2 của hồ chứa nước An Long (Quế Phong)...