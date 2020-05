Dự án đường 129 qua vịnh An Hòa: Cần xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công

Dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (gọi tắt là dự án đường 129) qua vịnh An Hòa (Núi Thành) hiện chưa thể thi công trở lại do sự cản trở của các hộ dân. Chủ đầu tư và địa phương khẳng định đã thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

Người dân tập trung tại hiện trường vịnh An Hòa cản trở thi công dự án. Ảnh: T.N

Nhiều lần tuyên truyền, vận động

Ngày 15.5.2019, UBND huyện Núi Thành ra Quyết định (số 2976) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đã thống kê bị ảnh hưởng bởi phạm vi dự án đường 129. Từ đó đến nay, chính quyền địa phương, cụ thể là UBND thị trấn Núi Thành nhiều lần vận động, giải thích, kể cả đối thoại nhưng một số hộ dân vẫn không chịu nhận tiền hỗ trợ bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.

Trong đơn gửi đến các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Quảng Nam, ông Trần Quốc (trú thị trấn Núi Thành) đại diện cho 20 hộ khiếu nại về dự án này trình bày, dự án khu dân cư xã Tam Hiệp cùng với dự án vịnh An Hòa và dự án đường 129 đã san lấp một phần diện tích mặt nước sông Trường Giang (khoảng 150ha), khiến ngư dân gặp khó khăn trong đánh bắt hải sản. Người dân bị thiệt hại do việc đổ đất san lấp sông, bãi rạng, nguồn nước bị ô nhiễm. Các hộ dân kiến nghị chủ đầu tư xây cầu ở khu vực vịnh An Hòa vì đây là nơi neo đậu ghe thuyền; nếu không thì hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân để đảm bảo đời sống.

Dự án khu đô thị vịnh An Hòa dừng thi công 4 tháng nay Chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa (nằm kề phạm vi thi công dự án đường 129) là Tập đoàn FVG thông tin, dự án khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa không triển khai thi công trong suốt 4 tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Riêng đối với phần diện tích thuộc dự án có ảnh hưởng đến hoạt động ghe thuyền của người dân, chủ đầu tư không thi công trên diện tích này hơn 1 năm nay kể từ khi có ý kiến phản ánh, nhằm chờ kết quả quá trình thương lượng và thực hiện đền bù với người dân. Chủ đầu tư chủ trương tiếp tục dừng thi công cho đến khi đạt được sự thống nhất giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Dự án khu đô thị vịnh An Hòa chia thành hai khu, bao gồm vịnh An Hòa 1 và vịnh An Hòa 2. Dự án có 39 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở và 7 hộ dân bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, 24 hộ bị ảnh hưởng điểm neo đậu ghe thuyền.

Theo UBND thị trấn Núi Thành, về kiến nghị của các hộ dân hành nghề sông nước bị ảnh hưởng bởi việc thi công dự án đường 129, địa phương xác định 39 hộ có ghe thuyền bị ảnh hưởng, đã niêm yết công khai. Trong khi đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thông tin, UBND huyện Núi Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với 38 hộ có ghe thuyền ở thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp được hỗ trợ tiền công giữ và di chuyển với mỗi ghe, thuyền là 2 triệu đồng. Trong đó, 18 hộ đã nhận tiền hỗ trợ, còn lại 20 hộ trú ở khối phố 1, thị trấn Núi Thành không thống nhất nhận tiền. Còn theo thông tin mới nhất từ UBND thị trấn Núi Thành ngày 20.5, đã có thêm 8 hộ dân nhận tiền hỗ trợ, hiện chỉ còn 9 hộ chưa đồng ý nhận hỗ trợ.

Tại các cuộc họp trước đây, các hộ dân yêu cầu khảo sát việc ảnh hưởng đến môi trường trên sông, giảm diện tích đánh bắt và nguồn lợi thủy sản do thi công dự án đường 129 và dự án khu đô thị vịnh An Hòa gây ra. Mặt khác, Nhà nước cần có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng. Về mức giá hỗ trợ với các trường hợp bị ảnh hưởng, các hộ cản trở thi công đòi hỗ trợ từ 50 – 70 triệu đồng mới chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, UBND huyện Núi Thành khẳng định mức hỗ trợ đã thực hiện đúng các quy định pháp luật đất đai hiện hành và quyết định của UBND tỉnh.

Thi công đường 129 không ảnh hưởng đến nguồn nước

Ông Trần Cảnh Hà – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho rằng, theo quy định tại Quyết định số 43, ngày 22.12.2014 của UBND tỉnh, đề nghị hỗ trợ của người dân là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Theo chủ đầu tư, vị trí các bến neo đậu ghe thuyền đã được địa phương thống nhất lựa chọn trên cở sở đề xuất của ngành nông nghiệp và người dân; sau khi thi công xong tuyến đường 129 sẽ xây dựng bến cố định.

Ngành nông nghiệp huyện Núi Thành, UBND thị trấn Núi Thành đã mời đại diện các hộ có ghe thuyền để thống nhất địa điểm xây dựng bến neo đậu kiên cố, tuy nhiên 20 hộ khối phố 1 thuộc thị trấn Núi Thành vẫn không cho thi công dự án đường 129, đồng thời yêu cầu xây dựng cầu vượt để các hộ có ghe thuyền qua lại và neo đậu tại vịnh An Hòa (phía trong dự án đường 129).

Dự án thi công tuyến đường 129 qua địa bàn Núi Thành. Ảnh:T.N

Theo tìm hiểu của chúng tôi, huyện Núi Thành hỗ trợ tiền di chuyển ghe thuyền để thi công dự án đường 129 tương tự dự án cảng cá Tam Quang đang triển khai, đúng với quy định của UBND tỉnh ban hành. Hiện nay, quanh khu vực vịnh An Hòa có 2 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt là dự án đường 129 và khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 1 do Tập đoàn FVG làm chủ đầu tư (dự án này năm 2017 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở).

Tuy nhiên, thời gian qua, dự án khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 1 không thi công. Chính quyền tỉnh tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, UBND huyện Núi Thành giải quyết các vướng mắc phát sinh để các nhà thầu thi công dự án đường 129 trở lại cho kịp tiến độ, hoàn thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ đầu tư khẳng định, dự án đường 129 triển khai theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phê duyệt. Ý kiến thi công đường gây ô nhiễm nguồn nước của người dân, cơ quan chức năng đã kiểm tra lấy mẫu nước tại hiện trường 3 đợt vào các thời điểm khác nhau và kết quả đều đạt yêu cầu theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các nhà thầu đã dùng biện pháp xử lý nước đảm bảo môi trường trước khi cho ra sông.

Cần nhắc lại rằng, xây dựng đường 129 là dự án mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của vùng Đông. Khi hoàn thành, cơ hội phát triển mang lại cho các các địa phương, trong đó có người dân Núi Thành rất rộng mở. Chính vì vậy, việc nhanh chóng tháo gỡ các “nút thắt” để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công trình đúng hạn là yêu cầu cấp bách.