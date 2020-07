Dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC: Xem xét chấm dứt hoạt động vì vi phạm tiến độ

Trước việc chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC không thỏa thuận được với người dân và các quy định khác về thủ tục đầu tư, ngành chức năng đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án.

Công bố bản đồ dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh. Ảnh: T.H

Tháng 3.2017, UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC do Công ty CP Quốc tế Nam Hội An làm chủ đầu tư, tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình). Sau khi được cấp chủ trương đầu tư, Công ty CP Quốc tế Nam Hội An phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và UBND huyện Thăng Bình công bố 12 quy hoạch chi tiết, tiến hành bàn giao mốc ranh giới vùng quy hoạch, lắp đặt biển báo quy hoạch chi tiết dự án trên địa bàn xã Bình Minh.

Dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC có diện tích khoảng 199ha với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.300 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Cụ thể, giai đoạn 1: từ quý IV năm 2017 đến quý I năm 2019, hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu phức hợp khách sạn văn phòng cao tầng và khớp nối hạ tầng kỹ thuật - giao thông, cây xanh công viên. Giai đoạn 2: từ quý II năm 2020 hoàn thiện khớp nối hạ tầng với giai đoạn 1 và hoàn thành các hạng mục khu biệt thự nghỉ dưỡng, công viên cây xanh khu dịch vụ vui chơi giải trí và khớp nối hạ tầng kỹ thuật - giao thông, cây xanh công viên. Giai đoạn 3: từ quý IV năm 2021 hoàn thiện khớp nối hạ tầng với giai đoạn 1, 2 và hoàn thành các hạng mục còn lại.

Tiếp đó, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 với diện tích 75ha (Quyết định số 2999, ngày 18.8.2017). Toàn bộ diện tích dự án đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và được phê duyệt. Nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án, chính quyền tỉnh bàn giao mặt bằng 22,7ha cho Công ty CP Quốc tế Nam Hội An.

Chủ đầu tư đã làm việc với UBND huyện Thăng Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình về phương án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hợp đồng với Binh đoàn Lũng Lô rà phá bom mìn, tiếp tục đàm phán với nhà tư vấn để thiết kế và đầu tư dự án. Nhưng hiện Công ty CP Quốc tế Nam Hội An không tiếp tục thực hiện các thủ tục triển khai dự án theo quyết định chủ trương đầu tư đã cấp.

Tuy nhiên, từ khi có quyết định chủ trương đầu tư, dự án gặp nhiều vướng mắc. Đó là, trong phạm vi của dự án có khoảng 21,7ha được quy hoạch rừng phòng hộ, trong đó có 13,98ha hiện trạng rừng trồng và 7,72ha đất trống cần phải điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện trồng rừng thay thế.

Thêm nữa, dự án gặp vướng mắc khi triển khai thu hồi đất theo quy định tại Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 (khu vực nằm ngoài ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai). Trường hợp của dự án thuộc thỏa thuận với người dân theo quy định tại Điều 73, Luật Đất đai năm 2013.

Theo UBND tỉnh, dự án đã vi phạm về cam kết tiến độ triển khai dự án của giai đoạn 1, cụ thể là đến quý I năm 2019 hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục như khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu phức hợp khách sạn văn phòng cao tầng và khớp nối hạ tầng kỹ thuật - giao thông, cây xanh công viên. Nhưng hiện nay nhà đầu tư còn khó khăn trong việc thỏa thuận với người dân để giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án và đã vi phạm tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 962, ngày 24.3.2017. UBND tỉnh đang yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát, xem xét các thủ tục hồ sơ để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư.