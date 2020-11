Đường giao thông ở Đông Giang, Tây Giang tiếp tục sạt lở

Tan hoang bãi biển An Bàng sau bão số 13 (clip)

QUỐC TUẤN - HỒ QUÂN | 15/11/2020 - 15:29

(QNO) - Tác động của cơn bão số 13 khiến bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) sạt lở nghiêm trọng dù chính quyền địa phương và cộng đồng đã thực hiện nhiều giải pháp ứng phó.