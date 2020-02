Đường Trần Thủ Độ (Điện Bàn) ách tắc mặt bằng

Đến nay dự án án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT607A ỏ thị xã Điện Bàn đã cơ bản hoàn thành. Đây là dự án do Sở GT-VT làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 268,3 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 118,6 tỷ đồng. Đây là tuyến đường có điểm khởi đầu tại đường dẫn chính vào Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và điểm cuối tại ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ (TP.Hội An), dài 5.500m, lộ giới 48m, có dải phân cách. Ngày 7.7.2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 163/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường, trong đó tuyến ĐT607A được đặt tên đường Trần Thủ Độ.

Hiện tại, con đường này đã thi công xong kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thảm nhựa, các phương tiện đi lại thông thoáng. Tuy nhiên tại đoạn trước nhà số 1427- Trần Thủ Độ, khối 7A, phường Điện Nam Đông, Điện Bàn (làn đường từ phía Hội An đi Đà Nẵng) có chiều dài khoảng 20m vẫn còn đang dang dở, tạo các rãnh, hố lởm chởm đất đá, cỏ mọc lua thưa. Các phương tiện tham gia giao thông từ Hội An ra khi tới đoạn này đều phải rẽ trái lấn làn đường để vượt qua đoạn chưa được thi công, rất nguy hiểm. Chiều 18.2, trao đổi qua điện thoại, ông Ngô Anh Hà - Chủ tịch UBND phường Điện Nam Đông cho biết có đoạn dang dở này là do còn vướng mặt bằng một hộ dân. Đã nhiều lần lãnh đạo phường và thị xã gặp gỡ, đối thoại với hộ dân này nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất.