Đường tránh lũ qua Duy Xuyên: Dự án nhiều mục tiêu

Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên, quốc lộ (QL) 1 và QL14H đang triển khai thi công, khi hoàn thành không chỉ phục vụ cứu hộ, cứu nạn mà còn đáp ứng nhiều mục tiêu quan trọng khác.

Nhà thầu đang thi công phần còn lại của gờ chắn lan can cầu Tây An 1. Ảnh: C.T

Thi công đạt tiến độ

Gần Cụm công nghiệp Tây An, phía đông tuyến ĐH7.DX qua trung tâm hành chính xã Duy Trung, cầu Tây An 2 dài 79m đã thi công sắp hoàn thành phần thượng bộ. Đường dẫn phía tây cây cầu này chỉ còn chờ đắp để kết nối vào trục ĐH7.DX, đây cũng là vị trí cuối tuyến của dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên, QL1 và QL14H (tuyến ĐH20.DX theo quy hoạch).

Cách cầu Tây An 2 không xa về phía đông, cầu Tây An 1 dài 307m nằm phía hạ lưu của cầu Chìm (trên QL14H) cũng đã vươn cao sừng sững. Trên công trường cầu Tây An 1, công nhân đang mài nhẵn gờ chắn lan can vừa đúc xong trước đó, một tốp khác đổ bê tông xi măng đoạn gờ chắn lan can còn lại.

Kỹ sư Nguyễn Văn Bình - Phó Chỉ huy trưởng công trường của Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương (1 trong 3 đơn vị liên danh nhà thầu) cho biết, phần thượng bộ của cả 2 cây cầu Tây An xong khoảng 95%. Ngoài một đoạn gờ chắn lan can còn lại cần thực hiện, liên danh nhà thầu sắp tới sẽ tiến hành lắp đặt lan can, thảm bê tông nhựa mặt cầu, lắp đặt khe co giãn…

Về phần đường, đơn vị thi công đang bóc hữu cơ ở vị trí đã được bàn giao mặt bằng sạch, sau đó sẽ triển khai đắp nền theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. “Chúng tôi đang cho chuyển lán trại từ chỗ thi công cầu đến đoạn tuyến sẽ làm đường nhằm tiện lợi di chuyển trong nội bộ công trường, đồng thời đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19” - kỹ sư Nguyễn Văn Bình nói.

Ông Lê Văn Nghĩa - Giám đốc Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Duy Xuyên (chủ đầu tư) cho biết, dự án đường tránh lũ được khởi công từ tháng 4.2020 và dự kiến tháng 4.2023 sẽ kết thúc (tiến độ 1.080 ngày).

Công trình do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Thanh Tùng, Công ty THHH Xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH Xây dựng - dịch vụ Minh Khang thi công với giá trị hợp đồng hơn 232 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài 4.437m, điểm đầu tuyến giao với đường Lê Thiện Trị (thị trấn Nam Phước).

Đến nay, nhà thầu thi công cơ bản hoàn thành 2 cầu và một phần nền đường từ cầu Tây An 1 về đầu tuyến. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 112 tỷ đồng, đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết.

Công trình đa mục tiêu

Đường tránh lũ qua Duy Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 168 tỷ đồng, huyện Duy Xuyên bố trí phần còn lại. Theo thiết kế, 2 cầu Tây An 1 và Tây An 2 có khổ rộng 14,5m (phần xe chạy 13,5m), phần đường có mặt cắt ngang nền rộng 11,5m (10,5m mặt đường). Còn về dự án đường nối QL1 đi vùng đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam, công trình thuộc nhóm B có tổng mức đầu tư 567 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Địa bàn Duy Xuyên hiện mới có một trục ngang giao thông xuyên suốt là QL14H. Tuy nhiên, mặt cắt đường đã quá tải từ thời còn là tuyến ĐT610, trước khi được nâng cấp thành QL và chưa biết đến bao giờ được trung ương mở rộng.

Ghi nhận thực tế, QL14H qua thị trấn Nam Phước tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông bởi mặt đường rất chật chội, nhà cửa hai bên san sát, trong khi đó công nhân đang lao động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đi lại rất đông, chưa kể hàng nghìn xe tải chuyên chở nguyên vật liệu lưu thông mỗi ngày.

Cùng với đó, cốt nền QL14H nhiều vị trí thấp, nên mùa mưa lũ thường xuyên bị chia cắt lưu thông, cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước cho rằng, việc Nhà nước đầu tư đường tránh lũ vừa phục vụ cứu hộ, cứu nạn vừa chia sẻ lưu lượng phương tiện đang “chen chúc” trên QL14H. Kết nối trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên với QL1 và QL14H, công trình mở ra cơ hội nâng tầm đô thị Nam Phước theo quy hoạch.

Theo ông Thanh, quy mô dân số của thị trấn là 35 nghìn người, so với quy định của đô thị loại IV còn thiếu 15 nghìn người. Trục đường tránh lũ hình thành sẽ tạo thuận lợi mở ra các khu dân cư đô thị, thu hút lao động ngoài địa phương đến làm việc, sinh sống để góp phần tăng quy mô dân số. Hiện nay, Khu đô thị thương mại Đông Cầu Chìm đã hình thành và kết nối vào đường tránh lũ, cùng với đó Duy Xuyên sẽ xúc tiến triển khai Khu đô thị thương mại Tây Cầu Chìm.

Theo ông Lê Văn Nghĩa, về giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, chủ đầu tư đã hoàn thành khơi thông phần đất nông nghiệp. Riêng đoạn đường qua đất ở thuộc khối phố Châu Hiệp (thị trấn Nam Phước), UBND huyện đang xác lập các thủ tục xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân bị giải tỏa vào sinh sống, bàn giao mặt bằng thi công sớm nhất.

Công trình này mới triển khai giai đoạn 1 theo quy hoạch, trong tương lai giai đoạn 2 thực hiện sẽ kéo dài lên các xã vùng tây. Đáng chú ý, ngày 19.4.2021, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nối QL1 đi vùng đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam (đường Võ Chí Công).

Dự án sẽ liên thông với đường tránh lũ đang thi công, tạo nên trục ngang thứ 2 xuyên suốt đông - tây để thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giải quyết bài toán mất an toàn trên QL14H.