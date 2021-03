Hiệp Đức đầu tư 8 dự án công trình bức thiết

(QNO) - HĐND huyện Hiệp Đức vừa thống nhất chủ trương đầu tư 8 dự án công trình bức thiết về giao thông, trường học, trụ sở làm việc UBND xã với tổng vốn 46,2 tỷ đồng từ ngân sách huyện.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2023, UBND huyện Hiệp Đức xúc tiến các thủ tục đầu tư đối với 3 công trình giao thông: đường từ Trường Tiểu học Lê Văn Tám đến Công viên trung tâm thị trấn Tân Bình, giai đoạn 1 đường giao thông Bắc An Sơn đi An Cường (xã Quế Thọ), cầu Co Co (xã Hiệp Thuận); 3 công trình cơ sở giáo dục: nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Quế Thọ), Trường Mẫu giáo Ánh Hồng (xã Thăng Phước), Trường Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong (xã Quế Lưu); nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Phước Gia và đường giao thông vào trường bắn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện tại xã Hiệp Thuận.