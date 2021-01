Khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn giao thông

Bất cập về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đã được nhận diện. Vì vậy, việc khắc phục tồn tại nhằm cải thiện hiệu quả thực thi công tác này cần được quan tâm thực hiện.

Các ngành liên quan đang lúng túng trong việc quản lý, xử lý xe mô tô 3 bánh. Ảnh: C.T

Bất cập dai dẳng

Đi trên nhiều tuyến đường, kể cả quốc lộ (QL) 1, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh xe mô tô 3 bánh vận chuyển hàng hóa lưu thông. Tại một số địa bàn, trong đó có TP.Tam Kỳ, rất nhiều điểm bày bán loại phương tiện này. Theo Công an tỉnh, hầu hết người điều khiển xe mô tô 3 bánh không có giấy phép lái xe (GPLX), phương tiện không được đăng ký, vận chuyển hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm gặp khó khăn do phần lớn chủ sở hữu xe là người nghèo. Để mua được phương tiện này, họ phải vay mượn và đó cũng chính là nguồn mưu sinh của gia đình nên chuyện xử phạt, tịch thu phương tiện sẽ tạo ra áp lực đối với lực lượng thi hành công vụ và dễ gây bức xúc cho người dân.

Ý thức tuân thủ luật chưa cao của một bộ phận người tham gia giao thông cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), bao gồm các vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm về nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu... Ngành chức năng và địa phương cũng thừa nhận, hạ tầng giao thông rõ ràng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và tốc độ gia tăng của phương tiện. Dưới sông nước, người dân không được đào tạo căn bản về kỹ thuật điều khiển phương tiện thủy thô sơ nhưng không sử dụng áo phao, hoặc phao cứu sinh. Trong khi đó, người có trách nhiệm tại cơ sở thờ ơ việc kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý hành vi vi phạm vừa đề cập.

Thêm một hạn chế khác, các tuyến QL, tỉnh lộ trọng điểm có lưu lượng phương tiện giao thông lớn nhưng chưa được trang bị hệ thống giám sát tự động nên hiệu quả xử lý vi phạm còn rất thấp. Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chia sẻ, bộ phận tham mưu cho Ban ATGT tỉnh (trước đây là Văn phòng Ban ATGT tỉnh) hiện nay thuộc Thanh tra Sở GTVT. Mô hình này chưa phát huy hiệu quả, khó khăn trong tham mưu, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đến địa phương và các cơ quan thành viên. Công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở GTVT, các cơ quan thành viên và địa phương chưa nhịp nhàng, nhất là trong triển khai nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện; các sự cố, TNGT chưa được thông tin kịp thời đến bộ phận tham mưu giúp việc Ban ATGT tỉnh.

Tiếp tục chấn chỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu tăng cường quản lý các bến, phương tiện, người lái phương tiện thủy nội địa. Rà soát, thống kê để đưa vào quản lý phương tiện nổi thô sơ, gia dụng và triển khai hỗ trợ lắp đặt phao chống lật cho loại phương tiện này; cấp phát hỗ trợ áo phao, dụng cụ nổi cho người dân tại các bến đò ngang, khu vực người dân đi lại thường xuyên bằng ghe, thuyền để mưu sinh. Thống nhất đề nghị củng cố lại Văn phòng Ban ATGT tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ đảm bảo TTATGT năm 2021 diễn ra tuần qua, Công an tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cho lắp đặt hệ thống camera giám sát trên QL1 và các tuyến đường trọng điểm để nâng cao hiệu quả xử lý, góp phần hạn chế vi phạm, kéo giảm TNGT. Đối với xe mô tô 3 bánh, các ngành chức năng phải có biện pháp xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh loại phương tiện này. Đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ việc đưa xe tham gia giao thông là hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị tịch thu phương tiện khi vi phạm. Có như vậy mới ngăn chặn sự phát triển ồ ạt, hạn chế nguy cơ TNGT do xe mô tô 3 bánh gây ra.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu các cấp, các ban ngành chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả 12 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu từ 5 - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT so với năm 2020. Muốn vậy, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 1.2.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19.2.2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngành công an, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Phối hợp với Thanh tra Sở GTVT thực hiện tốt các biện pháp quản lý hoạt động vận tải, xử lý nghiêm hành vi xâm hại công trình giao thông và hành lang an toàn đường bộ; kịp thời giải tỏa việc lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, họp chợ. Triển khai đánh giá hiệu quả việc lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường tại các địa phương, đảm bảo tính kết nối đồng bộ các dữ liệu phục vụ bảo đảm trật tự ATGT; phát huy hiệu quả của Trung tâm điều hành xử lý thông tin từ dữ liệu thu thập.