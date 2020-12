Khoanh vùng, thiết lập hành lang an toàn các tuyến đường sạt lở ở Phước Sơn

HOÀI AN | 11/12/2020 08:57

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến đường ĐH1.PS (Phước Kim - Phước Thành) và tuyến đường ĐH2.PS (Phước Thành - Phước Lộc) của huyện Phước Sơn do ảnh hưởng của thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Phước Lộc (Phước Sơn) vào cuối tháng 11.2020. Ảnh: HOÀI AN

Tuyến đường ĐH1.PS dài 40km, đi qua 4 xã Phước Đức, Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành. Trong đó đoạn Phước Kim - Phước Thành dài 10km hiện bị hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của thiên tai, gồm sạt lở đất đá 23 điểm với khối lượng khoảng 97.500m3, hư hỏng taluy âm dài khoảng 400m và hư hỏng 4 cống tròn, 5 cầu bản, mặt đường bong tróc, rãnh dọc hư hỏng hơn 90%; xói lở, hư hỏng toàn bộ nền, mặt đường đoạn tuyến dài khoảng 600m. Hiện tuyến đường giao thông huyết mạch lên các xã vùng cao bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Xã Phước Thành có hơn 2.000 người bị ảnh hưởng.

Tuyến đường ở xã Phước Thành hư hỏng nặng sau mưa lũ. Ảnh: HOÀI AN

Tuyến đường ĐH2.PS (Phước Thành - Phước Lộc) dài 10,21km, hiện nay bị hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của thiên tai, gồm sạt lở 30 điểm với khối lượng khoảng 70.000m3; 5 cầu bản và 2 cống tròn bị cuốn trôi hoàn toàn; hư hỏng toàn bộ đoạn tuyến dài khoảng 500m và một số cống tròn trên tuyến; mặt đường, rãnh dọc hư hỏng hơn 5.000m, hư hỏng taluy đường dài khoảng 1.000m. Hiện tuyến đường giao thông huyết mạch lên các xã vùng cao bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Xã Phước Lộc có hơn 1.000 người bị ảnh hưởng.

Các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển vào xã Phước Lộc. Ảnh: HOÀI AN

UBND tỉnh giao UBND huyện Phước Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng các đoạn tuyến đang bị sạt lở, hư hỏng và có nguy cơ sạt lở cao; thiết lập hành lang an toàn, lắp đặt biển báo khu vực sạt lở và vận động nhân dân di dời ra khỏi vùng sạt lở để đảm bảo an toàn. Đồng thời khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng có đủ năng lực để tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan, đảm bảo an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Clip sạt lở các tuyến đường ĐH1.PS và ĐH2.PS: