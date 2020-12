Kiểm định xe cơ giới đường bộ: Động lực từ xã hội hóa

Nhờ xã hội hóa, hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh có sự cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đáp ứng an toàn kỹ thuật (ATKT) phương tiện.

Thực hiện một công đoạn kiểm tra phương tiện tại Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam. Ảnh: CT

Hưởng ứng chủ trương

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, lĩnh vực đăng kiểm được xã hội hóa, nên trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị đăng kiểm (một đơn vị cổ phần hóa và một đơn vị thành lập mới) đang hoạt động. Nhờ xã hội hóa, chủ doanh nghiệp (DN) mạnh dạn đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tốt hơn, tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho xã hội.

Hai cơ sở thực hiện kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ, đó là Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam (đóng tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D, trực thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm cơ giới Quảng Nam (tọa lạc tại bến xe Bắc Quảng Nam, Điện Bàn).

Trong đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D đi vào hoạt động từ ngày 11.8.2017 với 2 dây chuyền kiểm định hỗn hợp, sau khi Công ty TNHH Đăng kiểm cơ giới Quảng Nam hưởng ứng chủ trương xã hội hóa của Chính phủ và Bộ GTVT về đầu tư công tác đăng kiểm.

Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam chính thức thành lập vào tháng 12.2017, trên cơ sở cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam (trực thuộc Sở GTVT). Sử dụng lại toàn bộ cán bộ, công nhân viên của trung tâm, DN không phát sinh chi phí lao động dôi dư. Nơi đây hiện có 2 dây chuyền kiểm định hiện đại, đáp ứng công tác kiểm định, cấp giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường (BVMT) cho xe cơ giới lưu hành.

Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam - ông Đặng Bảo Lâm cho hay, DN còn thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ khách hàng, như đến tận nơi kiểm định để cấp giấy chứng nhận ATKT và BVMT cho xe máy chuyên dùng; kiểm định thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới (nhất là ô tô có gắn cần cẩu); nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo theo quy định của Bộ GTVT. Việc đánh giá tình trạng chất lượng ATKT xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đề nghị của chủ phương tiện; giám định tai nạn đối với phương tiện xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi có trưng cầu từ cơ quan chức năng cũng được công ty tham gia đầy đủ, trách nhiệm.

Đáp ứng nhu cầu

Còn nhớ sau cổ phần hóa, mặt nền bãi đỗ xe của Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam vốn là cấp phối xuống cấp nặng; chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nhiều tồn tại khác. Với sự chủ động của mình, những hạn chế vừa nêu đã được khắc phục. Ông Đặng Bảo Lâm chia sẻ, tháng 5.2020, DN đã hoàn thành nâng cấp bãi đỗ xe, làm hệ thống mương thoát nước, nhà phục vụ khách hàng, văn phòng, nâng cấp hệ thống mạng Internet, camera… với kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Không phải mất nhiều thời gian chờ các thủ tục xin cơ chế đầu tư như trước đây, DN chủ động thay đổi, mua sắm, nâng cấp thiết bị chuyên dùng, kể cả chuẩn bị phụ tùng sẵn sàng thay thế khi xảy ra sự cố hư hỏng. Vị trí việc làm phân công đúng người, đúng chuyên môn; người lao động năng động, trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao. Do đó, tình trạng nhân viên “câu giờ”, thái độ đủng đỉnh khiến khách hàng phải chờ đợi lâu không còn xảy ra. Lãnh đạo công ty này khẳng định, quy trình kiểm định ATKT và BVMT luôn đảm bảo chặt chẽ, không có chuyện khám qua loa để thu hút đông lượng khách. Chưa kể tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đặt nhiều màn hình rất lớn, có cử cán bộ chuyên môn theo dõi, kiểm tra bằng hình thức trực tuyến và hậu kiểm. Nếu phát hiện hành vi gian đối, DN sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

Tại phía bắc Quảng Nam, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D trang bị hệ thống camera IP giám sát từng dây chuyền kiểm định có kết nối mạng, có khả năng lưu trữ hình ảnh tối thiểu 30 ngày và truyền trực tiếp về Cục Đăng kiểm Việt Nam để cơ quan chức năng theo dõi, giám sát.

Theo ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D, địa bàn Quảng Nam rộng nhưng chỉ có một cơ sở có chức năng đăng kiểm, người dân ở phía bắc của tỉnh muốn đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng phải di chuyển xa, chờ đợi lâu do quá tải. Trung tâm đi vào hoạt động là điều kiện thuận lợi, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Thậm chí nếu khách hàng đang ở nhà, chỉ cần gọi điện thoại đăng ký, nhân viên trung tâm ước lượng số lượng phương tiện trong buổi, trong ngày sẽ hẹn giờ bố trí, đỡ tiêu tốn thời gian đến ngồi chờ đợi.

Ngành đăng kiểm đảm nhận chức năng phục vụ, cho nên dù thực hiện cách ly toàn xã hội do đại dịch Covid-19, hai đơn vị luôn duy trì hoạt động, song vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Vì thế, phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ nhiệm vụ cấp bách và cần thiết như xe cấp cứu, xe vận chuyển thuốc men, xe cứu hỏa, phòng chống thiên tai, xe vận chuyển lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác được đăng kiểm đúng hạn định. Người dân không phải phạm Luật Giao thông đường bộ khi phương tiện của mình cũng đã được khám, đáp ứng tiêu chuẩn để những chuyến xe lăn bánh an toàn.