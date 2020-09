Mở rộng đường 129

UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án thành phần HA/W2 đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ.

Đường 129 qua xã Tam Thăng (Tam Kỳ) sẽ được mở rộng thêm một bên. Ảnh: CÔNG TÚ

Công trình giao thông cấp I này do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư thuộc đường 129 giai đoạn 1, nhằm cải thiện về môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch TP.Hội An; đồng thời tăng cường phòng chống lũ, chống xói mòn, chống xâm nhập mặn nguồn nước để phát triển hạ tầng đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

Quy mô thực hiện có tổng chiều dài tuyến 36,5km; mặt cắt ngang xây dựng nền, mặt đường và các hạng mục còn lại của tuyến đường qua địa bàn các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ (phía nam cầu Cửa Đại, Duy Xuyên đến dốc Diên Hồng, Tam Kỳ) để đạt quy mô mặt cắt ngang quy hoạch rộng 38m; bao gồm 2x10,25m mặt đường, dải phân cách giữa rộng 2,5m và 2x7,5m vỉa hè hoặc lề đường. Trong đó, đoạn km6+400 (phía nam cầu Cửa Đại) - km18+300 sẽ xây dựng mới 1/2 cắt ngang đường bên trái tuyến và vỉa hè hoặc lề đường bên phải tuyến; đoạn km18+300 - km42+880 (dốc Diên Hồng) được hoàn thiện móng, mặt đường, vỉa hè trên nền, móng đã xây dựng dở dang.

Xe tải ngang nhiên dừng đỗ để bỏ hàng ngay ngã ba tuyến tránh Vĩnh Điện (quốc lộ 1) với đường vào trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn. Ảnh: K.K

Theo quyết định, công trình cầu sẽ tận dụng lại các cầu trên tuyến đã xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô cắt ngang quy hoạch. Nguồn điện cung cấp chiếu sáng được xây dựng mới 4 trạm biếp áp, công suất mỗi trạm 50KVA - 22/0,4kV cấp điện cho dự án; xây dựng mới đường dây 22kV cấp nguồn cho trạm biến áp với tổng chiều dài 4.670m. Điện chiếu sáng đoạn km6+400 - km18+300 sẽ xây dựng mới; đoạn km18+300 - km42+880 bổ sung cần đèn và bóng đèn chiếu sáng phía mặt đường làm mới trên thân trụ đèn đã xây dựng.

Mặt đường ĐT609, đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: T.C.T

Tổng mức đầu tư dự án hơn 700 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh; trong đó vốn vay ngân hàng này hơn 584,267 tỷ đồng, thực hiện 88% giá trị gói thầu xây lắp (xây lắp, hạng mục chung và dự phòng). Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh - ông Trần Cảnh Hà cho biết, chủ đầu tư đang cho thiết kế xây dựng công trình và phấn đấu tổ chức đấu thầu xây lắp vào cuối năm nay.