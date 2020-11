Nhiều tuyến đường ách tắc lưu thông do mưa lũ

(QNO) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh tái diễn tình trạng ách tắc lưu thông.

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT (bên trái) nói chuyện với người nhà nạn nhân bị mất tích do sạt lở QL40B tại Trà Tân. Ảnh: C.T

Tại địa bàn Tây Giang, tuyến ĐT606 bị ách tắc đoạn từ km40+000 đến km64+000 (xã A Xan - xã Ch'Ơm) do đất đá sạt lở từ taluy dương đổ xuống lòng đường. Đơn vị quản lý đường đang khẩn trương hốt dọn đất sạt lở để thông xe bước một. Hiện tại tuyến đường này còn 2 điểm sạt lở lớn tại km41+000 và km43+600, dự kiến ngày 9.12 sẽ dọn sạch sẽ, sau khi đã thông xe bước một.

Các tuyến ĐT608 (Hội An - Điện Bàn), ĐT609 (Điện Bàn - Đại Lộc), ĐT609B (Đại Lộc), ĐT610B (Duy Xuyên - Điện Bàn), ĐT611 (Quế Sơn), ĐT615 (Tam Kỳ - Tiên Phước) cũng bị tắc đường cục bộ do nước ngập sâu.

Với các tuyến quốc lộ (QL) do Trung ương ủy thác cho tỉnh quản lý, nước ngập sâu khiến lưu thông trên QL14H bị ách tắc ở nhiều điểm. Trên tuyến QL24C (Bắc Trà My - Trà Bồng, Quảng Ngãi), đá từ taluy tại km82+500 (xã Trà Nú, Bắc Trà My) sạt lở xuống lòng đường làm tê liệt lưu thông.

Đáng chú ý, QL40B bị tắc đường do nước băng qua 2 ngầm Sông Trường và Nước Oa; sạt lở taluy dương tại 2 xã Trà Mai và Trà Don (Nam Trà My). Nghiêm trọng nhất tại lý trình km66+100 (xã Trà Tân, Bắc Trà My), chiều 11.11, đất đá phía taluy dương bất ngờ sạt lở đổ xuống với khối lượng lớn vùi lấp 7 người đi đường; trong đó 6 người may mắn thoát nạn, người còn lại đang mất tích (Báo Quảng Nam đã phản ánh).

Nhận thông tin, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn và đoàn công tác đã đến hiện trường sạt lở ở xã Trà Tân kiểm tra; đồng thời phối hợp chỉ đạo khắc phục sự cố, tìm kiếm người mất tích.