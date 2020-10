Nhiều tuyến đường ở Nam Trà My sạt lở

(QNO) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Trà My sạt lở nặng.

Chính quyền xã Trà Vân di dời ngôi nhà bị sạt lở. Ảnh: H.A

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 6 đến ngày 7.10 trên địa bàn huyện Nam Trà My có mưa to đến rất to gây thiệt hại về tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng giao thông.

Tính đến 16 giờ ngày 7.10, tại thôn 1 (xã Trà Vân) có một ngôi nhà bị sạt lở (nhà ông Hồ Văn Hoành). Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tháo dỡ nhà và di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở các tuyến giao thông: tuyến đường đi thôn 3 xã Trà Mai, thôn 5 xã Trà Cang, thôn 1 xã Trà Tập; tuyến quốc lộ 40B địa phận xã Trà Mai đi Trà Don; tuyến đường đi Măng Lùng (thôn 2, Trà Linh).

Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Trà Vân), điểm trường Tiểu học làng Ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân) và khu bếp ăn Trường THCS Trà Vân có nguy cơ sạt lở.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và UBND xã Trà Vân huy động lực lượng xung kích tháo dỡ, dựng lại nhà cho ông Hồ Văn Hoành tại nơi an toàn. Yêu cầu khắc phục tạm thời, dọn dẹp cây ngã đổ và đất đá để phục vụ việc lưu thông cho nhân dân. Riêng tuyến đường đi Măng Lùng bị sạt lở lớn chưa thể khắc phục. Huyện cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã Trà Vân tổ chức di dời học sinh, giáo viên đến nơi an toàn.