Nỗ lực thông đường Hồ Chí Minh qua Phước Sơn

(QNO)-Theo Sở GTVT, dự kiến sớm nhất chiều nay 1.11, đường Hồ Chí Minh mới có thể thông xe được 1 làn bên phải tuyến, đoạn qua lý trình km1353+800 - km1354+000 (xã Phước Xuân, Phước Sơn).

Phía làn bên trái tuyến đường Hồ Chí Minh (hướng Phước Sơn-Nam Giang), đoạn qua xã Phước Xuân đã cơ bản được khôi phục. Ảnh: C.T

Trước đó, Báo Quảng Nam đã phản ánh, lúc 19 giờ ngày 28.10, mưa và đặc biệt là lũ chảy xiết phía taluy âm làm xói trôi hoàn toàn nền và mặt đường bê tông xi măng dài 160m, gây cắt đường Hồ Chí Minh qua xã Phước Xuân.

Lực lượng chức năng phải tiến hành phân luồng phương tiện lưu thông theo hướng xe từ Kon Tum về Đà Nẵng khi đến ngã 3 Làng Hồi rẽ xuống tuyến quốc lộ (QL) 14E ra QL1, hoặc lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về Đà Nẵng; xe từ Đà Nẵng đi Kon Tum khi đến thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) rẽ vào đường Trường Sơn Đông đi Kon Tum.

Để khắc phục sự cố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo trong vòng 3 ngày, đơn vị quản lý đường phải đảm bảo thông xe tạm 1 làn (cho xe đi từng chiều một) theo hướng xếp kè rọ thép để giữ chân nền đường, đồng thời khẩn trương đắp hoàn trả nền đường. Trong 7 ngày, tiếp tục đắp hoàn trả nền đường và trải lớp móng đường cấp phối để thông xe 2 làn (cho xe đi 2 chiều).

Liên quan đến khắc phục giao thông sau mưa bão, Sở GTVT cho biết đến chiều tối 31.10, các tuyến đường tỉnh (ĐT) và phần lớn các QL đã thông xe toàn tuyến (kể cả thông xe bước một). Riêng với QL40B, lý trình km68+100 qua thôn 3 của xã Trà Tân (Bắc Trà My) tạm thời cấm không cho phương tiện lưu thông do đất đá trượt lăn xuống đường rất nguy hiểm.

Tại lý trình km68+100 trên QL40B, đất đá trượt lăn xuống đường rất nguy hiểm. Ảnh: C.T

Chính vì vậy, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng xe từ Tam Kỳ lên Bắc Trà My đến km63+100/QL40B rẽ vào đường giao thông nông thôn thuộc thôn 3, xã Trà Tân và ra lại tại km69+300/QL40B; hướng từ Bắc Trà My về Tam Kỳ đi ngược lại. Tuy nhiên, xe máy, xe tải nhỏ, ô tô dưới 16 chỗ mới được lưu thông theo tuyến đã phân luồng này.

Về các tuyến đường do Cục Quản lý đường bộ III quản lý, ngoài đường Hồ Chí Minh vừa đề cập, đường Trường Sơn Đông lại bị tắc từ km103 đến km130 (đoạn từ xã Trà Vân, Nam Trà My đi QL24 qua Bắc Trà My) do đất đá sạt lở khối lượng lớn.