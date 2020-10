Nước ngập một số tuyến đường tại Hội An, Điện Bàn

(QNO) - Đến trưa nay 8.10, mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường tại phố cổ Hội An và thị xã Điện Bàn khiến hoạt động đi lại của người dân gặp khó khăn, trở ngại.

Cảnh sát giao thông chốt chặn tại tuyến ĐT608 (Điện Bàn). Ảnh: V.L

Từ 7 giờ sáng 8.10, nước đã tràn qua đường ĐT608 khu vực đoạn cầu Lai Nghi (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn). Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương và Công an thị xã Điện Bàn đã dựng barie bố trí lực lượng chốt chặn ngăn cản phương tiện qua lại. Nhiều ô tô, xe máy từ Điện Bàn xuống Hội An hoặc ngược lại đều phải quay đầu. Theo người dân sống gần khu vực, mực nước tăng chậm, chủ yếu do mưa gây ra.

Đường ĐT608 đoạn qua khu vực cầu Lai Nghi ngập trong nước. Ảnh: V.L

Tại phố cổ Hội An, mưa lớn làm ngập một số tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Chu... Trong đó, đường Bạch Đằng ngập nặng nhất, có đoạn nước sâu gần 1 mét. Cùng thời điểm này, bèo rác từ thượng nguồn trôi về tấp vào bờ và thành cầu An Hội gây nguy hiểm cho cây cầu này.

Nước ngập một số tuyến đường phố cổ Hội An. Ảnh: V.L

Hiện tại, nước cũng đã ngấp nghé tuyến đường Nguyễn Thái Học. Dù mưa đã nhẹ hạt nhưng với cường độ mưa liên tục và nước từ thượng nguồn về, dự báo tối nay nước có thể sẽ ngập đường này.

Rác từ thượng nguồn trôi về tấp vào cầu An Hội. Ảnh: V.L

Clip nước ngập tại một số tuyến đường ở Hội An và Điện Bàn: