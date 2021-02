Phát huy thế mạnh tiềm năng

Thị xã Điện Bàn có vị thế địa lý thuận lợi để song hành cùng sự phát triển Đà Nẵng và Hội An trên nhiều lĩnh vực như thương mại dịch vụ, du lịch, nhất là hình thành chuỗi đô thị ven sông, ven biển.

Khu đô thị Mallorca River City do An Dương Group đầu tư đang thành hình. Ảnh: K.K

Kết nối giữa 2 thành phố du lịch Hội An và Đà Nẵng, Điện Bàn có thể bổ sung những sản phẩm làm phong phú cho các tour tham quan du lịch. Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay, địa phương đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, chủ động đề xuất dự án phù hợp với các quy hoạch để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ như nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, y tế, giáo dục chất lượng cao, dịch vụ đô thị. Thị xã cũng đang nỗ lực xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp ven biển gắn kết với chuỗi đô thị du lịch ven biển Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An; khai thác thế mạnh của các sông Thu Bồn, Vĩnh Điện, Cổ Cò.

Để thực hiện mục tiêu trên, địa phương kỳ vọng vào việc phát huy thế mạnh khi các dự án đô thị hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng nhằm tập trung phát triển thương mại hiện đại; xây dựng Điện Bàn trở thành trung tâm thương mại phía bắc của Quảng Nam với hạt nhân là khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và vùng giáp ranh Điện Bàn - Hội An. Làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng để các doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ dự án du lịch, dịch vụ ven biển Điện Ngọc - Điện Dương, dự án nạo vét sông Cổ Cò nhằm hình thành các khu du lịch gắn kết với chuỗi đô thị du lịch ven biển Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An.

Thời gian qua, Điện Bàn đã và đang chú trọng kêu gọi đầu tư xây dựng và phát triển nâng cao chất lượng đô thị, nhất là đô thị ven sông, biển. Đặc biệt, hướng đi về phát triển du lịch, tận dụng những ưu thế sẵn có của sông Cổ Cò được thể hiện rõ trong những quyết sách của tỉnh, của thị xã. Nằm bên con sông Cổ Cò thơ mộng, vốn là huyết mạch nối từ Đà Nẵng vào Hội An, dự án Mallorca River City sở hữu vệt sông dài 650m thuộc chuỗi đô thị trọng điểm ven sông của đô thị Điện Bàn do An Dương Group đầu tư là ví dụ điển hình. Khu đô thị này có diện tích lên đến 30ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 47%.

Đại diện An Dương Group - ông Phan Quốc Nhân chia sẻ, ngoài dự án Mallorca River City thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên, có quảng trường ven sông quy mô lên đến 3,2ha, doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án Rosa Riverside Complex với khu vực villa ven sông được xây dựng như một Hội An thu nhỏ. Ngoài ra còn có nhiều dự án đang và sẽ triển khai sau khi sông Cổ Cò hoàn thành nạo vét và khơi thông, tạo điều kiện để Điện Bàn đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, bất động sản, phát triển du lịch ven sông, ven biển.