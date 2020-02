“Sóng ngầm” đường thủy nội địa

Hàng loạt sai phạm như bến thủy không phép, không đáp ứng quy định khai thác; phương tiện hết hạn đăng ký, đăng kiểm; thuyền viên, người điều khiển vi phạm về trọng tải, tiêu chuẩn... là “sóng ngầm” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đường thủy nội địa (ĐTNĐ).

Vận chuyển khách ngang sông trên bến đò Duy Tân (Duy Xuyên) - Phú Thuận (Đại Lộc). Ảnh: C.T

Hàng loạt vi phạm

Triển khai kế hoạch của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Tổ công tác liên ngành đảm bảo trật tự ATGT trên ĐTNĐ được thành lập. “Năm 2019, các lực lượng gồm Thanh tra Sở GTVT, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa và Văn phòng Ban ATGT tỉnh đã phối hợp thực hiện hoàn thành chương trình, nhiệm vụ được giao” - Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Sinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chia sẻ. Bám sát tình hình thực tế, bên cạnh tuyên truyền, tổ kiểm tra đã xây dựng và tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý lập biên bản 61 hành vi vi phạm, xử phạt 136,3 triệu đồng. Đáng báo động, vi phạm đều có liên quan đến cảng, bến thủy nội địa, chủ khai thác mỏ cát, phương tiện, thuyền viên và người điều khiển phương tiện ĐTNĐ. Đơn cử, cảng, bến thủy ngoài vi phạm về pháp lý với 4 bến không phép, 1 bến cát hết thời hạn hoạt động, 10 bến bị lỗi không bố trí đệm chống va, cầu lên xuống cho người không đảm bảo...

Trên tuyến sông, chủ mỏ cho hút cát lên ghe vượt quá mức tải trọng, vi phạm quy định về đảm bảo ATGT khi tiến hành khai thác khoáng sản. Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Trương Văn Sơn - Thường trực Tổ kiểm tra liên ngành cho hay, lực lượng chức năng còn phát hiện, lập biên bản 11 phương tiện hết hạn đăng kiểm và 1 trường hợp vi phạm quy định về đăng ký; 10 trường hợp chấp hành không nghiêm túc quy định về bố trí định biên, thiết bị, dụng cụ an toàn. Trực tiếp làm việc trên phương tiện, nhưng 7 thuyền viên, người điều khiển chưa đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận khả năng máy trưởng, thuyền trưởng. Không những vậy, thuyền viên, người lái chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện; đón, trả khách không đúng nơi, đúng chỗ. Quá trình thực thi công vụ, tổ liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra hoạt động vận tải thủy tại hồ thủy lợi Khe Tân (Đại Lộc); triển khai cho chủ mỏ cát, bến thủy nội địa (bến cát) ký cam kết tuân thủ các quy định liên quan.

Cần sớm chấn chỉnh

Vận tải ĐTNĐ như khách ngang sông, khách du lịch, hồ thủy lợi, thủy điện cũng bộc lộ nhiều tồn tại là nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT. Lực lượng chức năng chia sẻ, trên địa bàn tỉnh còn bến khách ngang sông (chủ yếu phục vụ đi lại của nhân dân trong vùng) đã hình thành từ lâu, song chưa có giấy phép hoạt động bến hoặc có nhưng chưa đầy đủ (chỉ có 1 đầu bến). Đó là, tuyến Đại Bình - Trung Phước (bến bên bờ phải, sông Thu Bồn) thuộc xã Quế Trung, Nông Sơn; bến khách Hà Nha (cả 2 đầu bến) thuộc xã Đại Đồng, tuyến Đông Phước - Tịnh Đông Tây (bến bên bờ trái, sông Vu Gia) thuộc xã Đại Hồng, tuyến Hòa Hữu Đông - Tân Sơn (bến bên bờ trái, sông Vu Gia) thuộc xã Đại Hồng, Đại Lộc. Nhiều phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng vẫn đưa vào sử dụng. Tại huyện Núi Thành, người điều khiển phương tiện bến đò Tam Tiến không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, bến đò Tam Hải - Tam Quang không bố trí đủ định biên thuyền viên.

Với vận tải khách du lịch, phương tiện tàu cao tốc chở khách, cấp đăng kiểm SB, sức chở từ 30 người trở lên hoạt động tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm có đội ngũ thuyền viên đảm nhiệm chức danh máy trưởng là chưa đúng. Bởi vì, phương tiện loại này có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên, theo quy định thì thuyền viên đảm nhiệm chức danh phải là máy trưởng hạng 1. Tại xã Tân Hiệp (TP.Hội An) và xã Tam Hải (Núi Thành), xuất hiện tình trạng người dân sử dụng tàu cá để vận chuyển khách du lịch tham quan quanh đảo Cù Lao Chàm, khu đảo Bàn Than, chưa kể phần lớn phương tiện này không đăng ký, đăng kiểm. Trong khi đó, bến khách du lịch làng gốm Thanh Hà hay Cẩm Thanh (TP.Hội An) dù chưa có phép nhưng cố tình chở hành khách tham quan các điểm du lịch trên tuyến sông. Ở các hồ thủy điện, thủy lợi, phương tiện hoạt động không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên ĐTNĐ, Tổ kiểm tra liên ngành đã kiến nghị Ban ATGT tỉnh chỉ đạo Ban ATGT các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Núi Thành tăng cường kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ bến, người điều khiển phương tiện bến khách ngang sông chấp hành nghiêm quy định. Sở GTVT chỉ đạo phòng nghiệp vụ hướng dẫn Hiệp hội Vận tải tàu cao tốc du lịch Hội An để phối hợp thực hiện đầy đủ pháp nhân, điều kiện tổ chức tuyển sinh, đào tạo các hạng thuyền trưởng, máy trưởng; chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ. Ban ATGT tỉnh cần tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp với Hội An, Núi Thành tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý tàu cá dùng để vận chuyển người. Đồng thời, chỉ đạo các huyện nơi hồ thủy lợi, thủy điện có hoạt động vận tải phối hợp Sở NN&PTNT kiểm tra, xử lý phương tiện không đảm bảo ATGT hoạt động tại các lòng hồ.