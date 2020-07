Tạm dừng vận chuyển hành khách trên địa bàn Hội An

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30.7.2020 về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hội An, ngay trong sáng nay 30.7, Sở GTVT đã có thông báo gửi các đơn vị yêu cầu thực hiện nghiêm nhiều nội dung.

Vận tải khách đường thủy nội địa tại Hội An phải tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: C.T

Theo đó, Sở GTVT quyết định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn TP.Hội An. Bao gồm các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến bến xe khách Hội An; các hoạt động kinh doanh vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe điện 4 bánh chạy năng lượng điện thí điểm TP.Hội An; tuyến xe buýt Tam Kỳ - Hội An và ngược lại; các hoạt động kinh doanh vận tải khách đường thủy nội địa.

Các trường hợp đặc biệt sau được hoạt động: vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp.

Riêng xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên một chuyến xe; hành khách phải được sắp xếp, bố trí ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm bảo khoảng cách an toàn; lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách phải đeo khẩu trang, kiểm tra y tế và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe; không vận chuyển hành khách không chấp hành quy định.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 31.7 đến 0 giờ ngày 14.8.2020. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách triển khai thông báo này đến chủ phương tiện, người quản lý, lái tàu, lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách để biết và thực hiện. Giao Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở GTVT cũng đề nghị Công an TP.Hội An phối hợp để thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội trong việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.