Tam Kỳ đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án

TP.Tam Kỳ đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (BT-GPMB-TĐC) và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là dự án được chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự án khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa đang được tập trung giải quyết dứt điểm khâu BT-GPMB-TĐC. Ảnh: X.T

Dự án Trường Mẫu giáo Họa Mi (khối phố 8, phường An Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2019. Theo Ban quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng TP.Tam Kỳ (chủ đầu tư dự án), qua thời gian tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chính sách về BT-GPMB-TĐC, đến nay cả 7 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền bồi thường và di dời nhà cửa tạo mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công.

Ông Trịnh Xuân Đông - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Tam Kỳ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP.Tam Kỳ, đơn vị đang tập trung lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đặc biệt là các hạng mục như khối nhà chính (khối lớp học, khối hiệu bộ, khối phục vụ học tập, khối nhà bếp) và các hạng mục phụ trợ.

“Không còn vướng mắc trong công tác BT-GPMB nên chúng tôi rất thuận lợi xây dựng. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình vào giữa tháng 7 để kịp bàn giao, cũng là lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố” - ông Đồng nói.

Trong khi đó, một công trình giáo dục khác là Trường Mẫu giáo Rạng Đông với diện tích xây dựng hơn 600m2 nằm ở khu dân cư An Phú (phường An Phú) cũng đang được thành phố và đơn vị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác BT-GPMB-TĐC. Theo báo cáo của thành phố, trong tổng số 10 hộ bị ảnh hưởng, hiện còn một hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường, một hộ vướng mắc đất 5% và 2 trường hợp vắng chủ.

Qua kiểm tra thực địa mới đây, ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị thực hiện công tác BT-GPMB-TĐC phối hợp với UBND phường An Phú tiếp tục tuyên truyền vận động để các hộ nhận tiền bồi thường, đồng thời thông tin đầy đủ quy định pháp luật để người dân nắm rõ, nếu vẫn không chịu nhận tiền sẽ tiến hành các bước cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Đối với 2 trường hợp vắng chủ, sẽ xây dựng phương án kiểm kê đất đai vắng chủ theo đúng quy định pháp luật và thông báo rộng rãi cho người dân được biết. Khi có mặt bằng sạch, các đơn vị thi công khẩn trương xây dựng, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Đối với dự án khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa (phường An Sơn), theo báo cáo của Ban quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng TP.Tam Kỳ, hiện dự án này còn 15/27 hộ vướng mặt bằng, chưa chịu nhận tiền bồi thường. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ yêu cầu bố trí đất tái định cư ngoài quy định. Ngoài ra, chưa thực hiện được phương án kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với 3 hộ, do các hộ này không hợp tác với cơ quan chức năng. Mặc dù lãnh đạo địa phương đã nhiều lần tuyên truyền vận động các hộ chấp hành chủ trương chung nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Ban quản lý Các dự án đầu tư và xây dựng TP.Tam Kỳ cho biết, đối với ý kiến yêu cầu thêm lô đất tái định cư của các hộ bị ảnh hưởng, ban đã xem xét, áp dụng đầy đủ chính sách BT-GPMB-TĐC nhưng cũng không thể bố trí thêm được vì nằm ngoài khung pháp lý. Do vậy, đơn vị sẽ tiếp tục truyên truyền, vận động để người dân nắm rõ. Còn đối với các trường hợp hộ dân không chịu phối hợp kiểm kê đất đai, đơn vị sẽ rà soát các quy định pháp luật, hoàn thiện hồ sơ để tham mưu thành phố xây dựng phương án kiểm đếm bắt buộc trong thời gian tới.

“Theo sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP.Tam Kỳ, ban phấn đấu thực hiện xong phương án BT-GPMB-TĐC trước ngày 30.4 để các đơn vị thi công hoàn thiện hạ tầng, đưa vào sử dụng khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa, cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới” - ông Tuấn nói thêm.

Một dự án khác cũng đang được thành phố quan tâm, đó là dự án đường Bạch Đằng và khu dân cư phía tây đường Bạch Đằng (thuộc phường Tân Thạnh). Dự án này có 35 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng thành phố đã xác nhận xong nguồn gốc đất. Có 4 hộ dân phát sinh quan hệ thừa kế đất đai cũng được UBND phường tập trung giải quyết. Phương án thực hiện BT-GPMB-TĐC đang được tập trung thực hiện, phấn đấu trước ngày 20.3 tới thực hiện xong để tiến hành chi trả tiền bồi thường, đảm bảo mặt bằng cho các đơn vị thi công thực hiện.