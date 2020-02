Tam Kỳ kiên quyết cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng

Ngoài một số trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự xây dựng phát sinh mới trong đầu năm 2020, trên địa bàn TP.Tam Kỳ còn có nhiều trường hợp xây dựng không phép, trái phép đã ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trong năm 2019 nhưng chưa được thực hiện.

Phường An Phú thực hiện cưỡng chế một nhà ở vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2019. Ảnh: X.T

Khi tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn qua phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng, tỉnh và thành phố đã lập quy hoạch công viên cảnh quan hai bên đường để quản lý hiện trạng. Tuy nhiên, trong năm 2019 đã có 7 hộ dân đã xây dựng các công trình, nhà ở, hàng quán không có giấy phép xây dựng nằm trong vệt quy hoạch.

Theo ông Thái Hùng Nhất - Phó Chủ tịch UBND phường An Mỹ, đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nằm trong quy hoạch công viên cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, trong năm 2019, địa phương đã phối hợp với Đội quy tắc đô thị thành phố cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp. Còn 3 trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế nhưng chưa thực hiện, và 2 trường hợp đang tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế.

“Có trường hợp hộ dân vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động đã tự giác khắc phục. Tuy nhiên, một số hạng mục chỉ được khắc phục bằng cách cưa các trụ sắt trước đây được chôn xuống đất, hàn đế đặt lên trên đất hoặc bỏ bánh xe di động khiến cho địa phương khó khăn trong việc cưỡng chế đối với các trường hợp này” - ông Nhất nói.

Lãnh đạo phường An Mỹ cũng thông tin thêm, trong năm 2019 tại khu vực quy hoạch vệt cây xanh giữa đường Nguyễn Hoàng và đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn phường cũng có 6 trường hợp xây dựng nhà ở, công trình không có giấy phép xây dựng. Trong thời gian tới địa phương sẽ tiến hành tuyên truyền vận động các hộ dân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình.

Trong khi đó, phường An Phú là địa phương có số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nhiều nhất thành phố trong năm 2019. Phường đã lập biên bản xử lý 35 trường hợp vi phạm. Tập trung tại các khối phố An Hà Đông (17 trường hợp), Phú Phong (6 trường hợp), Ngọc Nam (5 trường hợp), Phú Sơn (6 trường hợp) và Phú Ân (1 trường hợp). Địa phương đã xử lý nghiêm các sai phạm với việc tổ chức cưỡng chế 7 trường hợp vi phạm, ban hành quyết định cưỡng chế 12 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp khác nhưng từ đầu năm 2020 đã có thêm 3 trường hợp vi phạm mới.

Theo ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch UBND phường An Phú, trong số các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thì có một số trường hợp thật sự bức xúc về nhà ở, nhiều hộ gia đình rất khó khăn, nhà cửa xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, các quy hoạch lại chậm triển khai. Hết quy hoạch này lại thêm quy hoạch mới khiến người dân không có điều kiện để thực hiện đầy đủ quyền sử dụng đất của mình.

Theo ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, năm 2019 tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, số trường hợp vi phạm tăng. Ngoài hai phường An Phú và An Mỹ thì xã Tam Thăng và phường An Sơn cũng là hai địa phương có số trường hợp vi phạm cao. Tuy nhiên năm 2019 công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đã được thành phố và các địa phương thực hiện quyết liệt. Một số địa phương có cán bộ sai phạm liên quan đến vấn đề này cũng bị xem xét kỷ luật.

“Trong năm 2020 này, song song với việc tăng cường tuyên truyền vận động, chúng tôi yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện cưỡng chế tất cả trường hợp đã có quyết định cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng để đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe, hạn chế trường hợp vi phạm mới phát sinh” - ông Nam nói.