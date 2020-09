Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

(QNO) - Ngày 3.9, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn có công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải (KDVT) hành khách đường bộ; quản lý, kinh doanh bến xe; quản lý, bảo trì đường bộ; cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; Thanh tra Sở GTVT đề nghị tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Giám đốc Sở GTVT yêu cầu Thanh tra Sở GTVT phối hợp cùng cảnh sát giao thông xử lý nghiêm phương tiện vi phạm ATGT. Ảnh: CÔNG TÚ

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị KDVT thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải. Tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của người lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi đưa vào hoạt động; thường xuyên tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình khi phương tiện hoạt động.

Tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ bằng các hình thức phù hợp. Kịp thời nhắc nhở, yêu cầu lái xe không chạy quá tốc độ quy định, không sử dụng điện thoại khi lái xe, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác khi lái xe; lái xe, nhân viên phục vụ thường xuyên nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện.

Các đơn vị quản lý, kinh doanh bến xe xây dựng và áp dụng nghiêm quy trình đảm bảo ATGT đối với bến xe theo quy định; phối hợp tổ chức tuyên truyền trực quan về trật tự ATGT tại các bến xe; cùng với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của người lái, phương tiện trước khi cho xuất bến. Có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp chở quá số người quy định, đối với ô tô chở khách trước khi xuất bến; yêu cầu các đơn vị, lái xe KDVT hành khách có biện pháp yêu cầu hành khách thắt dây an toàn trước khi xuất bến.

Sở GTVT đề nghị các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục siết chặt công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, nhất là đối với xe khách, xe giường nằm, xe tải lớn và các xe hoán cải; đặc biệt là dây đai an toàn trên các phương tiện chở khách phải đảm bảo hoạt động tốt thì mới được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phải chấp hành thường xuyên việc tổ chức tuần tra, kiểm tra đối với các tuyến đường được giao quản lý để kịp thời sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống biển báo hiệu nếu hư hỏng, không phù hợp; chủ động sửa chữa, dặm vá, bổ sung sơn, vạch kẻ đường… đảm bảo luôn an toàn, êm thuận, thông suốt. Phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chỉ đạo cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành chế độ tuần tra, kiểm tra, báo cáo định kỳ, đột xuất bằng nhiều hình thức kịp thời, hiệu quả.

Thanh tra Sở GTVT tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thanh tra, kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông. Kịp thời phát hiện và đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện không đảm bảo điều kiện và không tuân theo các quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô chở khách không thực hiện điều kiện an toàn của người lái, hành khách trên xe và an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xe chở quá tải trọng, cơi nới kích thước thành, thùng xe…

Sở GTVT cũng yêu cầu Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tăng cường công tác quản lý về kinh doanh và điều kiện KDVT bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Có biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện KDVT đối với các đơn vị KDVT; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thường xuyên tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý phương tiện vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình khi phương tiện hoạt động.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng có trách nhiệm phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng công trình (Sở GTVT), Cục Quản lý đường bộ III và UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, thống kê và đề xuất sơ bộ phương án xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT (nếu có) trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây, các quốc lộ. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động duy tu, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất của các đơn vị trên các tuyến quốc lộ ủy thác và tỉnh lộ; chỉ đạo triển khai đầy đủ phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 nhằm đảm bảo ATGT thường xuyên, liên tục trong mùa mưa gió, bão, lũ.