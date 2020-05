Thi công dự án khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa: Chờ thương lượng với người dân

Hai dự án khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa (gồm vịnh An Hòa 1 và vịnh An Hòa 2) nằm liền kề dự án đường 129, dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường và khởi công một số hạng mục, nhưng hiện nay chưa thể thi công trở lại.

Khi thi công đường 129, một đoạn vịnh An Hòa sẽ bị chia cắt, thành ao tù. Ảnh: H.P

Cả 2 dự án vịnh An Hòa 1 và vịnh An Hòa 2 đều do Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An (thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư, thời điểm này đã hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý như được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Theo chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp giấy phép xây dựng khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 1 có tổng diện tích hơn 24,4ha. Còn dự án vịnh An Hòa 2 có hai giấy phép xây dựng do Ban Quản lý Khu kinh tế mở cấp (giấy phép số 25, ngày 7.11.2018 với diện tích gần 37ha ; giấy phép số 07, ngày 20.5.2019, diện tích hơn 11,1ha).

Do hai dự án này nằm liền kề với dự án đường từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (gọi tắt là đường 129), nên cũng gặp ách tắc mặt bằng.

Tạm dừng thi công

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, dự án khu đô thị vịnh An Hòa không triển khai thi công trong suốt 4 tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Riêng đối với phần diện tích thuộc dự án có ảnh hưởng đến hoạt động ghe thuyền của người dân, chủ đầu tư không thi công trên diện tích này hơn 1 năm nay nhằm chờ kết quả quá trình thương lượng và thực hiện bồi thường. Chủ đầu tư chủ trương tiếp tục dừng thi công cho đến khi đạt được sự thống nhất giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, giao đất tại khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 2 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa ký văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở TN&MT và Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An về việc khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và lập, trình phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 2 (Núi Thành). Theo đó, giữ lại 60 lô đất ở khai thác thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 2 để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện Núi Thành đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương; giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh diện tích đất khai thác sang đất tái định cư để đảm bảo cơ sở xác định giá đất, trình phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án; đồng thời có trách nhiệm thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết và gửi Sở TN&MT để xây dựng phương án giá đất, làm căn cứ để điều chỉnh các quyết định giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định. (VĂN PHIN)

Tại dự án vịnh An Hòa 1 đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến hành bồi thường về đất được 2/39 hộ, đã chi trả tiền hỗ trợ di dời ghe thuyền cho 4/24 hộ và đang tiếp tục thực hiện các hộ còn lại.

Dự án này có 39 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở và 7 hộ dân bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, 24 hộ bị ảnh hưởng điểm neo đậu ghe thuyền. Trong đó số hộ dự kiến tái định cư là 21 hộ và 24 hộ phải thay đổi nơi neo đậu ghe thuyền.

Tại vịnh An Hòa 2, có 43 hộ dân nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng nhưng không phải di dời do chỉ thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (ao tôm) và 19 hộ phải di dời chỗ neo đậu ghe thuyền, đã chi trả tiền hỗ trợ di dời ghe thuyền được 8/19 hộ.

Ngày 21.5, chúng tôi có mặt tại vịnh An Hòa để lắng nghe ý kiến người dân quanh các dự án đang triển khai. Với dự án khu đô thị An Hòa, chủ đầu tư chỉ mới san lấp một số vị trí thuận lợi, đạt được sự thỏa thuận về bồi thường với người dân; còn hiện trạng chung quanh chỉ là diện tích mặt nước.

Theo các hộ dân tại khối 1, thị trấn Núi Thành, vịnh An Hòa có từ bao đời nay, kế mưu sinh cũng dựa vào con cá con tôm đánh bắt được từ vịnh. Nếu dự án lấp sông, chẳng khác nào biến vịnh thành ao tù.

Bà Huỳnh Thị Lực (khối 3, thị trấn Núi Thành) nói: “Điều người dân lo lắng là khi lấp vịnh biết tìm đâu chỗ đánh bắt cá tôm. Bà con có ghe thuyền nhận hỗ trợ 7 triệu đồng, ăn vài tháng là đứt, chừ già rồi biết đổi nghề chi để kiếm sống. Theo chủ dự án, những người có ghe thuyền mới được hỗ trợ, còn hàng chục hộ mò cua bắt ốc không sắm phương tiện mưu sinh ở vịnh thì lại không được hỗ trợ”.

Nhiều người dân còn cho biết, quanh vịnh An Hòa có các vịnh nhỏ như Hốc Can, Hốc Mốc, Gành Đá, Dũng Cọ và 2 bãi đá ngầm (Đá Giăng Trong và Đá Giăng Ngoài) nằm trong phạm vi thi công của dự án.

Ước mong của người dân là khi thi công đường 129, chủ đầu tư làm một cây cầu bắc qua vịnh An Hòa để không ảnh hưởng đến việc neo đậu ghe thuyền, cũng như không biến eo vịnh thành ao tù, rồi thay đổi chức năng sử dụng đất và mặt nước.

Chậm tiến độ

Về 2 dự án đô thị này, UBND tỉnh đã phê duyệt ĐTM. Cụ thể, năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 3192 phê duyệt báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 2. Ngày 15.3.2019, UBND tỉnh có Quyết định số 813 về việc phê duyệt báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 1.

Về việc chỉnh tuyến đường 129 so với vị trí ban đầu, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng (Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai) giải thích, thay đổi là để phù hợp với quy hoạch đường sắt đô thị sân bay Chu Lai - Hội An. Tuyến đường sắt sẽ chạy song song với đường 129 về phía đông. Nếu không điều chỉnh thì khu vực này sẽ tạo một đường cong không đảm bảo thiết kế tàu chạy.

Như vậy, khi thi công xong dự án đường 129, sông Trường Giang đoạn vịnh An Hòa sẽ bị chia cắt, trở thành ao tù. Và trong phạm vi này, cơ quan có thẩm quyền đã cho phép đầu tư xây dựng 2 khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa. Bản đồ quy hoạch cũng thể hiện rõ, khu vực phía tây tuyến đường 129, một phần diện tích của eo vịnh sẽ không còn diện tích mặt nước, đây là lý do mà chủ đầu tư dự án đường 129, chính quyền địa phương giải thích với người dân rằng, không cần phải làm cầu.

Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An cam kết thực hiện dự án theo đúng trình tự, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời kiến nghị với chính quyền địa phương nên tính đến các giải pháp hỗ trợ người dân trong việc tìm nghề nghiệp chuyển đổi phù hợp, hoặc tìm kiếm việc làm cho những người dân nằm trong diện cần giải tỏa mặt bằng.

Cũng theo chủ đầu tư, doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn cả về nhân lực và tài chính do hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dịch vụ du lịch và bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh Covid -19, chưa triển khai thi công do vướng mắc về công tác GPMB.