Thi công đường dẫn cầu Cẩm Kim: Vẫn còn ách tắc mặt bằng

(QNO) - Dù địa phương đã rất nỗ lực giải phóng mặt bằng (GPMB), công trình thi công đường dẫn cầu Cẩm Kim (TP.Hội An) đoạn qua thôn Triêm Tây (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) vẫn còn ách tắc, khi một hộ có liên quan đòi hỏi quyền lợi được xem không thuộc về mình.

Mặt bằng thi công đường dẫn cầu Cẩm Kim còn ách tắc tại vị trí này. Ảnh: C.T

Nhiều nỗ lực của địa phương

Công trình cầu Cẩm Kim nằm trên tuyến quốc lộ 14H được thực hiện bằng nguồn vốn từ dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2. Tháng 6.2020, cầu chính và đường dẫn phía bắc (địa phận Hội An) đã hoàn thành. Tuy nhiên, đường dẫn phía nam đoạn qua thôn Triêm Tây (xã Điện Phương, Điện Bàn) đến cuối năm 2020 chưa thể xong do chưa có mặt bằng thi công vì liên quan đến 8 hộ không đồng tình với phương án GPMB. Do đó, nhà thầu chỉ triển khai làm được chiều dài 215/665 mét hiện trạng.

Mở lối thông tuyến bên cạnh đất mà ông Lập đang đòi hỏi quyền lợi. Ảnh: C.T

Theo ông Nguyễn Văn Côi - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, nhóm 8 hộ thì có 2 hộ được xác định là sử dụng đất công ích do UBND xã Điện Phương quản lý; 6 hộ khác kiến nghị giải quyết bố trí đất tái định cư (TĐC). Trong tháng 1 vừa qua, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Trần Úc cùng với chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã trực tiếp đối thoại với 8 hộ này. Kết quả đã tháo gỡ xong ách tắc của 6 hộ liên quan đến việc giải quyết bố trí đất TĐC trong khu TĐC phục vụ dự án đường dẫn vào cầu Duy Phước - Cẩm Kim.

Khu TĐC gần hoàn thành việc xây dựng. Ảnh: C.T

Trong 2 hộ còn lại, một hộ sau khi tiếp tục tuyên truyền vận động đã đồng thuận bàn giao mặt bằng; riêng hộ ông Dương Văn Lập không đồng ý với quyết định của chính quyền sở tại. Mặc dù, vào ngày 7.12.2020, hội đồng xét nguồn gốc đất của xã Điện Phương họp lần 2 tiếp tục xác định nguồn gốc là đất 5% do địa phương quản lý, chứ không phải như ông Lập yêu sách.

Một người dân trong thôn cho hay, nghe nói đất đó là do cha ông Lập từng sử dụng, nhưng không có giấy tờ nào chứng minh. Một cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn cho biết, địa phương xác định diện tích đất 380m2 (trong tổng số 1.194,7m2 hiện trạng) bị ảnh hưởng khi xây dựng đường dẫn mà ông Lập đòi quyền lợi chỉ sử dụng sau ngày 1.7.2004. Tài sản hiện trạng trên đất chủ yếu là cây tre.

Đảm bảo giao thông

Ông Trần Úc chia sẻ, đòi hỏi của hộ ông Dương Văn Lập là không đúng, thị xã và xã Điện Phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Về tình hình thi công đường dẫn, kỹ sư Nguyễn Văn Hưng - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Tân Tiến (nhà thầu công trình) cho hay, vào ngày 28.1 vừa qua đơn vị mới nhận bàn giao mặt bằng mà các hộ đã đồng thuận cho triển khai. Nhưng do thời tiết có mưa, việc lấy đất từ mỏ về đắp đường gặp khó, không đảm bảo kỹ thuật. Vài ngày gần đây, trời nắng ráo hơn cho nên tiến độ chuyển biến tích cực.

Đổ vật liệu cấp phối để đắp nền đường dẫn tạm thời đảm bảo giao thông. Ảnh: C.T

Cũng theo đại diện nhà thầu, thời gian đã cận kề tết do đó chỉ tập trung đắp nền. Tại vị trí thi công đường dẫn vào đất mà ông Lập đang yêu sách, đơn vị thi công mở lối đi cạnh đó để thông toàn tuyến, tạo điều kiện cho nhân dân qua lại cầu Cẩm Kim được thuận lợi. Sau khi đảm bảo giao thông, trước khi nghỉ tết, nhà thầu cũng sẽ tiến hành vệ sinh đường lên cầu chính để người dân lưu thông an toàn.

San gạt lớp cấp phối để đắp nền tạm thời. Ảnh: C.T

“Lớp cấp phối đá dăm đắp hiện tại chỉ là tạm thời đảm bảo giao thông. Sau tết, chúng tôi sẽ bóc lên và đắp lại nền đường dẫn cho đáp ứng yêu cầu kỹ thuật” - kỹ sư Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đường dẫn cầu Cẩm Kim (qua xã Duy Phước của Duy Xuyên, xã Cẩm Kim và xã Điện Phương) có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là hơn 49,7 tỷ đồng; trong đó chi phí xây lắp chiếm 28,3 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng hơn 13 tỷ đồng.

Phương tiện đã có thể lưu thông qua cầu thuận lợi hơn rất nhiều. Ảnh: C.T

Việc thi công đường dẫn sẽ khớp nối với cầu chính Cẩm Kim, đưa công trình vào sử dụng hiệu quả, xóa đi cách trở sông nước và tạo điều kiện thuận lợi khai phá tiềm năng, thế mạnh về thương mại dịch vụ, du lịch… của địa phương.