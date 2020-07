Thi công nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT607: "Nghẽn" nhiều vị trí

Nhà thầu đang tập trung thi công giai đoạn 5 của dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT607 trước mùa mưa. Tuy nhiên, một vướng mắc lớn cần sớm tháo gỡ là nhiều vị trí chưa có mặt bằng sạch.

Trụ điện trung thế án ngữ giữa đường chưa được di dời. Ảnh: CT

Chưa có mặt bằng sạch

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT607 giai đoạn 5, đoạn km18+00 - km22+398 có chiều dài 4,398km, điểm đầu tại ngã tư Thương Tín (giáp ranh giữa Điện Bàn - Hội An), điểm cuối đến đường Nguyễn Trường Tộ thuộc TP.Hội An. Ngày 30.10.2019, liên danh nhà thầu Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An và Công ty TNHH MTV Duy Dũng tiến hành thi công, sau khi được địa phương tổ chức bàn giao mặt bằng.

Cuối tuần qua, đoạn đường trước Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hội An đã xong cơ bản phần nền cấp phối đá dăm. Nhưng trên thực địa, hàng dài trụ điện trung thế nằm giữa mặt cắt mở rộng vẫn chưa được di dời để “nhường chỗ” cho nhà thầu hoàn thiện mặt đường.

“Đường dây điện trung thế nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ nút giao nhau với đường 28.3 trở về cuối tuyến của dự án còn nằm nguyên đó. Đường ống nước D500 bên trái tuyến cũng chưa được di dời” - kỹ sư Đỗ Thành Quảng (Chỉ huy trưởng công trường Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An) nói.

Kỹ sư Nguyễn Đình Phong - Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh - chủ đầu tư dự án) cho biết, ngoài hạ tầng kỹ thuật, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, khi còn hiện diện 7 hộ nằm trên tuyến và 2 hộ tại nút giao đường 28.3.

Kỹ sư Đỗ Thành Quảng chia sẻ, có 3 hộ gồm các gia đình ông Dương Đi, ông Huỳnh Sơn và bà Kiều Thị A với nhiều lý do khác nhau đã chưa bàn giao mặt bằng cho TP.Hội An để thực hiện dự án. Tại nút đường 28.3, mặt bằng thi công đang vướng 3 hộ là Trần Thị Hương, Phạm Tùng, Nguyễn Lào. Một vị đại diện của liên danh nhà thầu tiết lộ, một số trường hợp còn phải chờ lâu mới tháo gỡ được “nút thắt” mặt bằng bởi các thành viên trong gia đình đang tranh chấp giá trị phân chia tiền bồi thường, hoặc tranh chấp đất đai với hộ liền kề nên phải nhờ tòa án phân xử.

Thúc đẩy thi công

Tại các vị trí đã có mặt bằng sạch, liên danh nhà thầu thời gian qua đã rất cố gắng triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh cung đường ĐT607 luôn đông đúc xe cộ qua lại, đó là chưa kể họ phải nghỉ khoảng một tháng trước và trong tết để nhân dân tập kết bán quật, hoa, cây cảnh và du xuân. Đến thời điểm này, đoạn tuyến từ ngã tư Thương Tín xuống nút giao đường 28.3 đã thảm bê tông nhựa lớp 1. Đoạn từ nút đường 28.3 về cuối tuyến đang tiếp tục thi công nền, các lớp cấp phối đá dăm.

Nói rõ hơn về tiến độ thực hiện, một vị đại diện nhà thầu chia sẻ, đoạn lý trình km18+062 - km20+420 đã xong thảm bê tông nhựa lớp 1. Nền đường đoạn nối tiếp có chiều dài 1,2km vừa cấp phối đá dăm lớp thứ 3. Dự kiến cuối tháng 7 và trong tháng 8, nhà thầu tiến hành thảm bê tông nhựa lớp 1 đoạn dài 1,2km này, sau đó sẽ thảm luôn bê tông nhựa lớp 2. Trước khi bước vào mùa mưa, những đoạn đã được bàn giao mặt bằng sạch sẽ hoàn tất hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, tránh hư hỏng nền đường không đáng có do tác động của thời tiết và xe cộ lưu thông.

Theo kỹ sư Nguyễn Thành Quảng, nhà thầu đã tập kết ống cống từ nhiều tháng nay để lắp đặt hệ thống mương thoát nước dọc trên tuyến. Vậy nhưng, đường ống D500 của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam chưa được di dời, do đó việc triển khai thực hiện bị ngưng trệ. Để có cơ sở thúc đẩy tiến độ thi công dự án, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP.Hội An tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc vận động các trường hợp bị ảnh hưởng nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Những trường hợp nào có tranh chấp, khiếu kiện thì vận động bàn giao trước mặt bằng, đồng thời ghi nhận khối lượng bồi thường và sẽ tiến hành chi trả sau khi giải quyết xong tranh chấp. Chủ đầu tư cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, chủ sở hữu có hạ tầng kỹ thuật như Điện lực Quảng Nam, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đẩy nhanh công tác tháo dỡ, di dời, đặc biệt là đường ống D500 cấp nước cho TP.Hội An, đường dây điện trung thế và lưới điện thông minh, hoàn thành trong tháng 8 năm nay.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT607 đoạn lý trình km18+000 - km22+398 có tổng mức đầu tư 244,92 tỷ đồng. Công trình này khi hoàn thành sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông thường xuyên diễn ra lâu nay tại cửa ngõ phía tây bắc TP.Hội An, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện xây dựng mỹ quan đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch thân thiện. Muốn vậy, những “điểm nghẽn” về mặt bằng cho dự án cần phải sớm khơi thông để đưa công trình về đích.