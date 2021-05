Thi công vượt tiến độ dự án cầu Nông Sơn và đường dẫn

(QNO) - Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông (giai đoạn 1 gồm cầu Nông Sơn và đường dẫn 2 đầu cầu) đang bước vào thi công một số hạng mục cuối cùng, khả năng cao vượt tiến độ đề ra.

Cầu Nông Sơn đã hoàn thành việc thi công. Ảnh: CT

Trên công trường cầu Nông Sơn mới (xã Quế Trung) bắc qua sông Thu Bồn, những ngày đầu tháng 5 này, công nhân của nhà thầu Công ty TNHH Thanh Tùng miệt mài lắp hoàn thiện lan can, cắt và chuẩn bị lắp đặt khe co giãn mặt cầu.

Tại đường dẫn phía bắc (mố M1) qua địa bàn thôn Trung Thượng, đường vào cầu đã hoàn thành đổ bê tông khoảng hơn 70% khối lượng. Ở đường dẫn phía nam (mố M2) thuộc thôn Nông Sơn, khối lượng thực hiện đạt gần 100%.

Đường dẫn phía bắc đã đổ bê tông xi măng đang chờ đủ ngày cho đạt độ cứng. Ảnh: CT

Kỹ sư Bùi Trọng Hải - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thanh Tùng chia sẻ, do tuyến đường vừa khai thác vừa thi công, cho nên những đoạn đã đổ xong bê tông xi măng phải chờ đủ độ cứng để phương tiện có thể lưu thông qua, rồi nhà thầu sẽ tiếp tục làm phần còn lại. Cống chui qua cầu nối ra quốc lộ 14H khu vực nhánh hoa thị (vòng xuyến) đã xong và cũng đang chờ đủ độ cứng sẽ tiến hành tháo dỡ thông xe.

Thảm xong bê tông nhựa mặt cầu. Ảnh: CT

Ghi nhận trên công trường, mặt cầu Nông Sơn mới đã thảm bê tông nhựa hoàn chỉnh. Điện chiếu sáng trên cầu lắp đặt mới, chỉ còn chờ kết nối với lưới điện chung khi công trình đưa vào sử dụng. Trong nhánh hoa thị, khoảng đất trống sắp tới sẽ trồng hoa, cây cảnh để tạo mỹ quan chung, nút giao hoa thị phía mỏ than Nông Sơn cũng sẽ bố trí điện trang trí.

Đường dẫn phía nam thực hiện dạng hoa thị để đảm bảo kết nối với quốc lộ 14H và các tuyến ĐH của huyện Nông Sơn. Ảnh: CT

Ông Nguyễn Duy - Kỹ sư điều hành dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) cho biết, tổng giá trị thực hiện xây lắp đến thời điểm này là 104/113 tỷ đồng (đạt khoảng 92%). Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cơ bản không còn vướng mắc. Chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu làm một số hạng mục còn lại để đưa công trình vào sử dụng. Theo hợp đồng, thời gian hoàn thành công trình là ngày 31.12.2021 (khởi công ngày 22.11.2019), nhưng với tình hình hiện tại, nhà thầu khả năng cao sẽ vượt sâu tiến độ đề ra.

Cầu mới Nông Sơn nằm kẹp với cầu cũ. Ảnh: CT

Giai đoạn 1 dự án cầu Nông Sơn và đường dẫn bao gồm: Cầu có chiều dài 337,3m, khổ rộng 9m (8m phần xe chạy và lan can mỗi bên 0,5m). Đường dẫn vào cầu dài 562,7m có mặt cắt ngang rộng 9m, trong đó phần xe chạy rộng 7m, lề đường mỗi bên rộng 1m (phần xe chạy) + 2x1,0m (lề đường). Tổng mức đầu tư 128,41 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 127,81 tỷ đồng.

Cầu Nông Sơn mới xây dựng nằm gần cầu cũ để đảm bảo an toàn, thông suốt trên quốc lộ 14H trước tốc độ gia tăng lưu lượng phương tiện, nhất là xe có trọng tải lớn. Trong khi đó, cây cầu Nông Sơn cũ không thể đáp ứng do tải trọng hạn chế 8 tấn, khổ cầu rộng 6,5m, hiện đang xuống cấp do xây dựng từ lâu (năm 2005), sau thảm họa lật đò kinh hoàng tại bến Cà Tang, làm 18 em học sinh Trường THCS Quế Trung tử vong thương tâm vào chiều 19.5.2003.