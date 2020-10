Tổng cục Đường bộ khảo sát thiệt hại hạ tầng giao thông tại Quảng Nam

(QNO) - Chiều 14.10, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu có chuyến khảo sát thực tế tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với hạ tầng giao thông tại Quảng Nam. Lãnh đạo Sở GTVT và các bên liên quan cùng đi với đoàn.

Đoàn công tác Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra hư hỏng tường chắn tại lý trình km44+900 tuyến QL14B. Ảnh: C.T

Báo cáo với đoàn về tình hình thiệt hại của các tuyến quốc lộ (QL) do Bộ GTVT ủy thác cho tỉnh quản lý, lãnh đạo Sở GTVT cho biết, đợt mưa lũ mới nhất đã khiến đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường, cống thoát nước, rãnh dọc…

Theo thống kê sơ bộ, QL14B sạt lở 73.000m3, riêng đoạn km68+700 chiếm 55.000m3; rãnh dọc xói lở 1.200m; hư hỏng tường chắn taluy dương tại km44+900 dài 60m làm ảnh hưởng đến trụ điện 500kV. Tuyến QL14D sạt lở taluy dương 4.500m3, sạt taluy âm 3 điểm với tổng chiều dài 120m, hư hỏng tứ nón 4 cầu.

Còn trên QL40B, taluy dương sạt lở 35.500m3, sạt taluy âm tại km86+100 dài 15m. Tuyến QL14H sạt lở taluy dương 19.000m3, sạt taluy âm dài 75m, xói lở 800m rãnh dọc, hư hỏng 162m tường hộ lan mềm. Các tuyến QL24C sạt lở taluy dương 9.500m3 và QL14E sạt lở 7.000m3.

Như vậy, tổng khối lượng sạt lở taluy dương là 148.500m3 đất đá; taluy âm dài 210m; rãnh dọc dài 2.000m; hư hỏng 4 tứ nón cầu, 162m tường hộ lan mềm và 60m tường chắn taluy dương với thiệt hại ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng bên phải) nghe đơn vị quản lý đường dây 500kV đề xuất phương án khắc phục. Ảnh: C.T

Lãnh đạo Sở GTVT cũng báo cáo với đoàn về biện pháp khắc phục trước mắt của ngành và các đơn vị quản lý, bảo trì những tuyến QL nói trên. Riêng với QL14B, đoạn km68+550 và km68+711 thường xuyên bố trí 4 máy đào, 1 xúc lật, 6 ô tô để đảm bảo giao thông; đoạn tường chắn bị gãy đổ tại km44+900 ảnh hưởng đến trụ điện 500kV, các đơn vị đã phối hợp đảm bảo giao thông và bàn phương án khắc phục.

Trên tuyến QL40B, 2 điểm sạt lở km133+100, km134+400 tồn tại cung trượt taluy dương rất lớn, thường xuyên đưa đất đá tràn mặt đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, nguy cơ ách tắc giao thông rất cao, chính vì vậy đơn vị quản lý đường thường xuyên bố trí nhân lực và xe máy để đảm bảo giao thông.

Sở GTVT kiến nghị (đảm bảo giao thông bước một) Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận cho hốt đất đá sạt lở nằm ở taluy dương, gia cố lại các cấu kiện bị hư hỏng bằng vật liệu phù hợp nhằm bảo vệ kế cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đối với 2 cầu km68+580 và km68+711 trên QL14B, cấp có thẩm quyền chấp thuận cho Sở GTVT tiếp tục thực hiện thanh thải đất đá ở thượng, hạ lưu để tăng khả năng thoát nước; đồng thời nghiên cứu lắp đặt rọ đá ở thượng lưu nhằm giảm lượng đá, đất đỏ chảy về làm lấp cống và mặt đường.

Trong trường hợp các điểm sạt lở taluy âm trên các tuyến QL14D (lý trình km26+650, km33+330, km72+100), QL14H (lý trình km28+420), QL40B (lý trình km86+100) tiếp tục sạt lở, gây mất an toàn, kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép Sở GTVT thực hiện kè rọ đá hoặc đào taluy dương để thông tuyến.

Kiểm tra thực trạng sạt lở, khẩu độ cầu lý trình km68+580 trên QL14B. Ảnh: C.T

Về sửa chữa đột xuất (khắc phục bước hai), Sở GTVT kiến nghị trên tuyến QL14B cần đầu tư mở rộng khẩu độ của 2 cầu km68+580 và km68+711; khôi phục tường chắn và gia cố lại mái taluy tại km44+900 để bảo vệ trụ điện 500kV số 1762 nhằm đảm bảo an toàn lưới điện quốc gia, khôi phục lại tĩnh không an toàn lưới điện QL14B đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến bởi đây là cung đường huyết mạch nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh miền Trung nên lưu lượng xe rất lớn.

Trên hiện trường, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng ý với nhiều phương án, kiến nghị mà Sở GTVT đề xuất. Về tình trạng gãy đổ tường chắn tại lý trình km44+900 của tuyến QL14B, ảnh hưởng đến trụ điện 500kV, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Sở GTVT phối hợp với ngành điện lực đảm bảo an toàn giao thông và an toàn điện, làm rõ trách nhiệm pháp lý về công trình bị hư hỏng; bước hai sẽ tính đến việc kiên cố hóa để đảm bảo an toàn lâu dài.

Chỉ đạo hướng khắc phục tại 2 cầu km68+580 và km68+711 trên QL14B, ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị Sở GTVT chỉ đạo tiếp tục thanh thải đất đá của thượng, hạ lưu để tăng khả năng thoát nước; về lâu dài sẽ tính toán nâng khẩu độ của cầu.