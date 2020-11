Trách nhiệm thực thi công vụ

Các hoạt động nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh còn nêu mục đích, yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Nhiệm vụ trên xuất phát từ thực tế ý thức, nhận thức và hành động chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người dân hiện nay còn kém. Họ không tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, cho nên đã tự gây tai nạn cho mình hoặc cho người khác. Các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự ATGT, tiên phong và chủ chốt là Thanh tra Sở GTVT, Công an tỉnh và công an các địa phương phải tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm, mang tính răn đe cao đối tượng vi phạm để phòng ngừa các hành vi có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hoạt động của Thanh tra Sở GTVT, Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế và được nêu rất rõ trong các báo cáo đánh giá hằng năm của Ban ATGT tỉnh. Nguyên nhân được chỉ ra là lực lượng mỏng, không thể tuần tra, kiểm soát khép kín nhiều địa bàn, nhất là khu vực nông thôn. Thực tế cho thấy, lực lượng Thanh tra Sở GTVT rất mỏng với 15 thanh tra viên được quyền tuần tra kiểm soát cả đường bộ (các tuyến quốc lộ trung ương ủy thác cho tỉnh, các tuyến tỉnh lộ) và đường thủy nội địa; đó là chưa kể hằng năm phải đi kiểm tra theo đoàn nhiều sự vụ, bố trí nhân lực cho trạm cân tải trọng.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Bộ Công an cho rằng việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành 2 luật gồm Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ sẽ tiết kiệm được nhiều thứ, chẳng hạn không cần lực lượng thanh tra giao thông hoạt động trên mặt đường nữa. Cùng với đó, ngành công an cho rằng nhân lực cảnh sát giao thông mỏng, thế mà định “cõng thêm” việc của thanh tra giao thông. Còn nữa, bộ này cũng muốn “ôm” luôn quản lý đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe. Trong khi, mảng này Bộ GTVT đang thực hiện và được đánh giá ngày càng chuyển biến tốt, đến nỗi nhiều học viên ví von “thi giấy phép lái xe khó hơn thi đại học”. Nếu chuyển qua Bộ Công an, Nhà nước bắt buộc phải sắp xếp nhân lực đang thực hiện quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đó là chưa nói, người sát hạch viên phải được đào tạo, cấp chứng chỉ. Vì vậy, ngành công an phải tốn kinh phí cử người đi đào tạo, sát hạch để cấp chứng chỉ; ngành GTVT lại đang phụ trách mảng này.

Nhiều bạn đọc trải lòng với Sáu Còi, ngành công an cần tập trung làm tốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. TNGT xảy ra phần lớn là do ý thức của người tham gia giao thông, lực lượng công an không thể “đổ lỗi” hết do bằng giả mà phải tăng cường xử phạt nghiêm, công bằng trước hành vi vi phạm của người dân mới góp phần cải thiện.