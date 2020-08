Trên công trường “quốc lộ 1 ven biển”

Công trường thi công dự án Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (đường 129 giai đoạn 2) hiện đạt 80% giá trị hợp đồng và nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn để về đích đảm bảo tiến độ.

Thi công đắp nền đường, đoạn qua địa bàn xã Tam Nghĩa. Ảnh: C.T

Nỗ lực thi công

Dự án đường 129 (được ví như “quốc lộ 1 ven biển”) giai đoạn 2 có chiều dài 26,5km, tiếp nối giai đoạn 1 tại dốc Diên Hồng, giao với quốc lộ 40B (TP.Tam Kỳ) kéo dài đến nút giao tuyến ĐT620 (theo quy hoạch) với đường vào sân bay Chu Lai (Núi Thành).

Thời gian qua, để đảm bảo phòng dịch Covid-19, liên danh nhà thầu gồm Công ty CP Đạt Phương và Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh đã chia lực lượng thành nhiều nhóm nhỏ triển khai thi công tại địa điểm có mặt bằng sạch. Kỹ sư Trần Duy Lĩnh - chỉ huy trưởng thi công thuộc Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh cho biết, đã thảm bê tông nhựa lớp 2 đối với 9km đầu tiên; đoạn này công nhân đang gia cố lề, sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo, cọc tiêu. Trừ vị trí đang chờ lún để xử lý nền đất yếu, phần lớn đoạn tuyến nêu trên đang cho thảm bê tông nhựa lớp 1...

Tại vị trí do Công ty CP Đạt Phương đảm nhận thi công, một tốp thợ đang lắp đặt khe co giãn trên cầu An Tân 2, ai cũng đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Cách đó không xa, tốp thợ khác khẩn trương đào, đắp đất chắn nước tràn vào từ bên ngoài để làm tường cánh cống ngang. Ven đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa lớp 2, một nhóm gồm 3 người tiến hành trám xi măng điểm giao nhau giữa lề đường với mặt trên của mái taluy. Ở lý trình km24+200-km+500, xe tải hối hả ra vào đổ cát, đất, cấp phối đá dăm làm nền đường (đoạn tuyến này người dân mới chỉ hết phản đối thi công cách nay chừng hơn một tháng).

Kỹ sư Dương Công Giang - Phó Giám đốc Điều hành công trường Công ty CP Đạt Phương cho hay, nhà thầu đảm nhận thi công 6 cây cầu và 3,5km cuối của dự án (lý trình km23+000-km26+500). Đến nay cả 6 cây cầu đã hoàn thành phần thô; về phần đường, công ty tiến hành thảm bê tông nhựa lớp 2 được 2,3km, còn 1,2km chưa có mặt bằng sạch. Tổng quan chung, báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) cho biết, giá trị thực hiện xây lắp cuối tuần qua đạt khoảng 900/1.131 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng), chiếm 80% giá trị hợp đồng.

Chờ mặt bằng sạch

Trước vướng mắc mặt bằng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, chủ đầu tư mới đây tiếp tục kiến nghị Ban quản lý Dự án - quỹ đất huyện Núi Thành khẩn trương tổ chức lập hồ sơ đường dây điện qua xã Tam Tiến trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để di dời. Đồng thời kiến nghị Trung tâm Bồi thường và giải phóng mặt bằng (trực thuộc Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam) tập trung tháo gỡ ách tắc đoạn nút giao giữa dự án đường 129 với đường Quang Trung (thị trấn Núi Thành), đường ĐT618, đường vào sân bay Chu Lai...

Theo chủ đầu tư, phạm vi toàn tuyến bàn giao mặt bằng sạch được 23,3km/26,5km (đạt tỷ lệ 88%); trong đó TP.Tam Kỳ hoàn thành khai phóng từ lâu. Ách tắc giải phóng mặt bằng 3,2km còn lại nằm tại địa bàn Núi Thành. Cụ thể, đoạn qua xã Tam Tiến dài 7,5km mới bàn giao mặt bằng thi công 7,14km; xã Tam Hòa (dài 5,88km) còn lại 0,6km chưa khơi thông xong. Qua xã Tam Hiệp, cung đường dài 5,12km, hiện vướng 0,2km; thị trấn Núi Thành (1,18km) chưa thể bàn giao 0,58km còn lại.

Đáng chú ý, ách tắc mặt bằng trên địa bàn xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành liên quan đến vịnh An Hòa là các hộ có ghe, thuyền. Chủ đầu tư cho hay, có 11/19 hộ thôn Vân Thạch của xã Tam Hiệp và 20/38 hộ ở khối phố 1, thị trấn Núi Thành, không thống nhất nhận tiền hỗ trợ với lý do yêu cầu phải chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống cho họ. Vào phía trong, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án qua các xã Tam Giang (1,91km) và Tam Nghĩa (1,4km) cơ bản hoàn thành. Tại xã Tam Quang, địa phương mới bàn giao được 0,36/1km, mặt bằng thi công đoạn còn lại dài 0,64km tiếp giáp với đường vào sân bay Chu Lai bị ngưng trệ.

Để tiếp tục bàn giao mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm của tỉnh, ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chia sẻ, địa phương đang nỗ lực hết sức triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ ách tắc. Tại xã Tam Tiến, tuần qua đã hoàn thành di dời các ngôi mộ còn lại; hộ gia đình ông Trần Phán (qua đời) đã cử người đại diện thừa kế tài sản và thực hiện các thủ tục cần thiết khác. Với xã Tam Hòa, UBND huyện Núi Thành vừa phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ với kinh phí 11 tỷ đồng và mời các hộ bị ảnh hưởng đến để chi trả tiền, bàn giao mặt bằng trong tuần này.

Về vướng mắc liên quan đến hộ có ghe, thuyền ở xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, ông Trương Văn Trung cho biết sẽ mời những hộ này đối thoại, vận động một lần nữa, sau đó tiến hành các bước tiếp theo. Thời gian tới, huyện phấn đấu bàn giao mặt bằng thi công cho kịp thông xe kỹ thuật đoạn đầu tuyến đến km21+150 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đoạn còn lại hoàn thành thi công chào mừng Ngày giải phóng Quảng Nam 24.3.2021.