Vận tải khách sau giãn cách xã hội: Chưa sôi động

Vận tải khách trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến nội tỉnh dù được phép hoạt động trở lại nhưng chưa thể sôi động ngay ngày đầu tiên.

Đò ngang Duy Tân (Duy Xuyên) chỉ mới huy động một phương tiện phục vụ hành khách.

Trên một số trục tuyến giao thông đường bộ ngày 23.4, xe tải, ô tô con và xe máy chiếm áp đảo trong dòng phương tiện lưu thông. Một số ít xe taxi của các hãng đã lăn bánh, song chủ yếu chỉ cầm chừng. Xe buýt nội tỉnh chưa khởi động; còn xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam lại “vướng” chung quy định ngày 22.4 của UBND TP.Đà Nẵng về tiếp tục tạm dừng nên đành chờ có thông báo tiếp theo.

Xe chạy tuyến cố định liên tỉnh cũng chưa thể xuất bến, vì còn liên quan đến điểm đến của các tỉnh, thành khác. Bến đò ngang chở khách đã tiến hành khai thác, nhưng lượng người đi không đông như thời điểm trước cách ly toàn xã hội. Do đó, tại bến đò ngang Duy Tân (Duy Xuyên), chủ bến chỉ cần huy động một phương tiện qua lại phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam cho biết đã lên phương án, chuẩn bị về con người để hôm nay (24.4) khai thác các tuyến xe buýt nội tỉnh Tam Kỳ - Hiệp Đức, Tam Kỳ - Đại Phong, Tam Kỳ - Đại Lãnh, Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc, Tam Kỳ - Quế Sơn, Tam Kỳ - sân bay Chu Lai. Với các tuyến buýt 2 chiều Tam Kỳ - Bắc Trà My và Tam Kỳ - Núi Thành, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải và kinh doanh tổng hợp TP.Tam Kỳ - ông Bùi Văn Lợi cho hay, sáng 23.4 chính thức trở lại phục vụ hành khách. Cạnh đó, hợp tác xã cũng sẽ đưa vào hoạt động xe khách cố định nội tỉnh. Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An - ông Nguyễn Ngọc Ngân thông tin, đơn vị cho toàn bộ 200 xe taxi hoạt động trở lại vào ngày 23.4, nhưng thực tế chỉ có 40 - 50 xe lăn bánh vì lượng khách còn quá ít.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam vào chiều qua 23.4, Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai - ông Lê Minh Triều chia sẻ, bắt đầu từ 23.4 mỗi hãng hàng không xuất phát từ sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được phép khai thác một chuyến/ngày (bao gồm cất cánh và hạ cánh) tại sân bay Chu Lai cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, một ngày Vietnam Airlines (VNA), Vietjet Air (VJ) và Jetstar Pacific Airlines (BL) sẽ khai thác khứ hồi đường bay Tân Sơn Nhất - Chu Lai; VNA, VJ và Bamboo Airways (QH) khai thác đường bay Nội Bài - Chu Lai.

Với vận tải khách bằng đường sắt, một lãnh đạo Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho hay, ngoài các đôi tàu SE3/SE4/SE5/SE6, ngành đường sắt hiện nay cũng đã cho tăng cường thêm đôi tàu SE1/SE2 chạy Bắc - Nam có dừng ở ga Tam Kỳ. Những tàu dừng ở ga địa phương (ga Trà Kiệu, ga Núi Thành) phải tiếp tục chờ thông báo tiếp theo.

Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Sinh cho biết, ngành đã có thông báo yêu cầu đối với vận tải khách liên tỉnh, các đơn vị xe tuyến cố định đăng ký hoạt động tối đa đến 50% theo biểu đồ đang thực hiện gửi về Sở GTVT để thỏa thuận với sở GTVT địa phương nơi đến; chủ động liên hệ với bến xe nơi đến để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động vận tải. Nếu được sở GTVT nơi đến cho phép hoạt động, Sở GTVT Quảng Nam sẽ thông báo đến các đơn vị nắm bắt và triển khai thực hiện.