Vi phạm quy tắc đường bộ

Nhiều người cho rằng vi phạm quy tắc giao thông đường bộ phải là những chuyện to tát liên quan đến xe cơ giới, chẳng hạn như ô tô, mô tô… chứ việc đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông ngay trên đường hoặc sử dụng bàn trượt, patin hay dẫn dắt súc vật đi trên đường thì đâu có gì mà xử phạt.

Nhưng thật ra, các hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ cho người tham giao giao thông. Lòng đường dành cho xe cộ đi lại sẽ bị thu hẹp, dễ dẫn đến va chạm. Người lái xe không thể tập trung chú ý bao quát, do phải quan sát để kịp xử lý nếu trái bóng, trái cầu… chệch hướng va vào mình. Nhiều trường hợp, phương tiện đang di chuyển thì bị ngã gây chấn thương nặng do bị va vấp bất ngờ bởi trái bóng từ đâu văng ra đường. Tai nạn càng nguy hiểm nếu lại xuất hiện một xe khác đang từ phía sau do bất ngờ không xử lý kịp nên tông vào người thì hậu quả nặng nề hơn.

Trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm, nhất là địa bàn nông thôn và miền núi, tình trạng chăn thả trâu, bò tràn ra chiếm cả lòng đường xe chạy rất nguy hiểm cho tính mạng của người đi đường. Không ít trường hợp gia súc không có người chăn dắt nên “vô tư” nằm phơi nắng trên đường. Ở đô thị Tam Kỳ, bò “chiếm dụng” đường Nguyễn Hoàng để nhởn nhơ gặm cỏ không phải hiếm gặp.

Để đảm bảo an toàn đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định các chế tài xử phạt vi phạm theo hướng tăng nặng. Đơn cử, người để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông; hoặc điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới sẽ bị phạt tiền 60 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng cho mỗi vi phạm. Người không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật, hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố cũng bị mức phạt tương tự.

Nghị định này cũng quy định, hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, patin, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy bị phạt tiền 100 - 200 nghìn đồng. Mức phạt vừa đề cập còn áp dụng cho hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông. Đánh chú ý, cá nhân có hành vi ném đinh, rải đinh hoặc vật sắt nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc chất gây trơn khác trên đường bộ; chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt 6 - 8 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, cá nhân bị buộc phải thu dọn đinh, vật sắt nhọn, dây hoặc các vật cản khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.