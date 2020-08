Vui, buồn chuyện đường sá

Những tháng đầu năm nay, các địa phương đã khẩn trương thực hiện kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2020 theo nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ, hỗ trợ.

Với đường do ngành quản lý, Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo bảo trì thường xuyên, triển khai 11 công trình sửa chữa định kỳ, tăng cường hệ thống an toàn giao thông (ATGT) để bảo đảm an toàn khai thác. Đặc biệt, ngành phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh xây dựng hoàn thành đường gom dân sinh dọc theo đường sắt đoạn km891+270 - km891+485 thuộc địa bàn huyện Núi Thành. Cũng tại Núi Thành, gờ, gồ giảm tốc được xây dựng và bổ sung biển báo tại 9 đường ngang đường sắt. Ban ATGT tỉnh chính thức đưa vào vận hành 5 chốt gác tại các lối đi tự mở băng qua đường sắt nguy cơ cao tai nạn, sau khi đã thí điểm 3 chốt gác vào năm 2019.

Tín hiệu vui khác chính là công tác quản lý kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông đường bộ biến chuyển rõ rệt. Ông Võ Công Phúc - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng (Sở GTVT) cho biết, ngành bổ sung hệ thống biển báo, sơn vạch mắc võng tại các ngã ba thuộc đoạn đường thi công hoàn thiện, hoặc chưa có kế hoạch nâng cấp, mở rộng của nhiều tuyến ĐT. Nhờ có biển báo và vạch mắc võng, người đi đường sẽ nhận biết mình đi gần đến ngã ba mà đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Duy Xuyên - ông Nguyễn Văn Khánh thì chia sẻ, tháng 6 vừa qua địa phương đã hoàn thành lắp đặt 11km đường điện chiếu sáng ven quốc lộ 14H, lên đến tận đèo Phường Rạnh, giáp với địa phận huyện Nông Sơn để đảm bảo ATGT và an ninh trật tự trên trục huyết mạch này.

Nhưng trong bức tranh chung, hạ tầng đường bộ mang đến nỗi lo mất ATGT tại nhiều cung đường. Đơn cử trên tuyến ĐT610B, đoạn qua địa phận xã Điện Quang (Điện Bàn) hiện có nhiều điểm giao nhau tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, ngã tư ĐT610B với tuyến ĐH10.ĐB chưa được đầu tư hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm; nhiều điểm giao với đường xã, đường dân sinh thiếu hệ thống biển báo. Xã đã nhiều lần kiến nghị, gửi văn bản lên cấp thẩm quyền của thị xã, rồi lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh trước đây từng kiểm tra thực tế song đâu lại vào đấy.

Tiến độ thi công các công trình nâng cấp, mở rộng mang tính bức thiết để tháo “nút thắt” mất ATGT, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội lại đang bị chậm trễ như tuyến ĐT609B (Đại Lộc), ĐT607 (Hội An), đường 129 giai đoạn 2 (Núi Thành); thậm chí ngưng trệ như đường kết nối từ ven biển Bình Minh lên ngã 3 Cây Cốc qua Thăng Bình. Nguyên nhân chủ yếu do ách tắc giải phóng mặt bằng kéo dài, khi mà một bộ phận người dân “được voi, đòi tiên”, không vì lợi ích chung. Sự vào cuộc thiếu quyết liệt của địa phương cũng khiến đối tượng “nhờn mặt”. Trên tuyến ĐT609B, huyện Đại Lộc nhiều tháng rồi vẫn loay hoay chưa “gỡ” chuyện di dời hệ thống đường ống nước sạch, bàn giao mặt bằng thi công đoạn ngã ba Đại Hiệp - ngã ba Hòa Đông được xem là “đoạn đường đen” tai nạn. Sự ì ạch trong giải phóng mặt bằng để lại hệ quả xấu về mặt xã hội và phát triển kinh tế, ngược lại nguồn vốn đầu tư sẵn đó lại không thể giải ngân vì không có khối lượng thực hiện.