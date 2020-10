“Xuống sắc” diện mạo hạ tầng giao thông sau bão lũ

(QNO) - Ghi nhận của PV Báo Quảng Nam sau đợt mưa lũ mới nhất, diện mạo hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã “xuống sắc” rõ rệt với những hư hại cần thời gian và kinh phí để khắc phục căn cơ.

Tuyến ĐT609B đoạn phía tây cầu Đại Hiệp bị trôi mặt đường bê tông nhựa. Ảnh: C.T

Trên tuyến ĐT609B, mặt đường đoạn đường dẫn phía tây cầu Đại Hiệp (xã Đại Hiệp, Đại Lộc) bị bong tróc rất nghiêm trọng, bê tông nhựa bị lũ dữ cuốn trôi tấp ra khỏi lề đường khiến lưu thông khó khăn, nhiều trường hợp bị té ngã. Phía trên và dưới cầu Ngọc, lề đường đất cấp phối đơn vị thi công chưa hoàn thiện bị xói lở khỏi kè chắn, tạo “hàm ếch” nguy hiểm.

Khảo sát trên quốc lộ (QL) 14B, đoạn qua huyện Đại Lộc có nhiều điểm bị sạt lở bên phải tuyến, nhưng không gây tắc đường. Tuy nhiên, tường chắn và mái taluy đường tại lý trình km44+900 (xã Đại Quang) bị ngã đổ dài 60m gây ảnh hưởng an toàn trụ điện 500kV phía trên đồi bên phải tuyến. Hai ngày qua, các đơn vị phối hợp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông và triển khai phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho trụ điện.

Nước ứ đọng ngập QL14B đoạn phía dưới nút giao vào nhà máy xi măng Xuân Thành (thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang). Ảnh: C.T

Cũng trên QL14B, đoạn qua huyện Nam Giang bị sạt lở taluy âm nhiều điểm. Trong đó, đoạn lý trình km68+500 và km68+700 thuộc địa phận thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ) bị nặng nhất với khối lượng đất đá lên đến hơn 30.000m3. Hôm qua 13.10, đoạn lý trình này đã được khắc phục trả nguyên hiện trạng, thông xe toàn bộ. Nhưng cách đó chừng 500m về hướng tây, đất cát vùi lấp rãnh dọc gây ứ đọng nước, lề bên trái tuyến bị xói lở nặng.

Lưu thông trên QL14H qua khỏi đèo Phường Rạnh (xã Quế Trung, Nông Sơn), người điều khiển phương tiện gặp trở ngại đáng kể vì tình trạng sạt lở mới được thông xe bước một. Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Trung (một trong 2 đơn vị quản lý đường QL14H) - ông Lê Văn Dũng cho hay, việc thông xe bước một xong từ ngày 12.10, doanh nghiệp đang nỗ lực tiến hành các bước tiếp theo để thông hoàn toàn tuyến. Ghi nhận lý trình km45+000 - km73+000, nhiều vị trí sạt lở, nghiêm trọng nhất là đoạn km53+300 bị sạt lở tuy dương kéo dài đến hơn 1km về hướng nam. Đất đá đổ xuống còn khiến hàng loạt tường hộ lan mềm bị gãy đổ.

QL14H qua Nông Sơn bị sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí. Ảnh: C.T

Tại huyện miền núi Nam Trà My, ông Ngô Viết Sang - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam cho biết, đơn vị được giao quản lý, bảo trì km85+850 - km141+080 (giáp Kon Tum) của QL40B. Đợt mưa lũ mới nhất gây sạt lở taluy dương tại 45 điểm với tổng khối lượng ước tính khoảng 37.000m3. Trong đó có 7 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Trong các ngày 11 và 12.10, doanh nghiệp triển khai khắc phục và đã thông xe bước một. Trong ngày 13 và hôm nay 14.10, lực lượng của công ty tiếp tục tiến hành hốt dọn để trả lại nguyên trạng ban đầu.

Theo báo cáo mới nhất của Sở GTVT vào lúc 9 giờ sáng nay 14.10, phần lớn tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng bởi mưa lũ đã thông xe bình thường (nhiều vị trí thông xe bước một). Hiện tại, 2 cung đường chưa thể khắc phục xong để thông xe bước một toàn tuyến là đường Hồ Chí Minh nhánh tây (tắc đường tại km449+100, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Prao và xã Za Hung, hướng Đông Giang đi Nam Giang) và tuyến ĐT606 (tắc nhiều vị trí đoạn km40+00 - km64+00, địa phận A Xan đi Ch'Ơm của Tây Giang).

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nước lũ gây xói lở, cuốn trôi mặt đường tuyến ĐT609B ra khỏi lề. Ảnh: C.T

Người dân té ngã xe khi lưu thông qua đoạn phía tây cầu Đại Hiệp. Ảnh: C.T

Nước chảy gây xói lở lề đường QL14B, khoảng lý trình km69+200. Ảnh: C.T

Khắc phục thông xe bước một lý trình km88+850 trên QL40B đoạn qua Nam Trà My. Ảnh: C.T

QL14H đoạn qua xã Quế Trung (Nông Sơn) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: C.T

Đơn vị quản lý đường tạm thời đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên QL14H. Ảnh: C.T