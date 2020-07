Làm theo Bác từ những việc thường ngày

Ở Tiên Phước, không chỉ cán bộ, đảng viên mà mỗi người dân đều tâm niệm học tập và làm theo gương Bác Hồ, từ những việc thường ngày.

Học và làm theo gương Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên ở Tiên Phước tự tu dưỡng, rèn luyện, vì nhân dân phục vụ. Ảnh: D.L

Lan tỏa trong nhân dân

Là một họa sĩ, chị Nguyễn Thị Hoài Thương (thôn 5, Tiên Sơn) đem yêu thương đến quê nhà bằng những bức tranh. Hai tháng một lần, chị Thương chuẩn bị màu, giấy, bút vẽ, rồi gọi các em nhỏ ở quê có đam mê vẽ tranh đến nhà, hướng dẫn các cháu vẽ những bức tranh về làng quê xứ Tiên. Tranh các em vẽ được, chị Thương đưa lên mạng, kêu gọi mạnh thường quân mua để làm từ thiện. Toàn bộ tiền bán tranh được chị Thương dành tặng những hoàn cảnh khó khăn, già cả neo đơn của xã Tiên Sơn.

Ông Huỳnh Ngọc Bá - Bí thư Chi bộ thôn 5 nói: “Việc thực hiện Chỉ thị 05 được chi bộ thôn phát động rộng rãi và người dân trong thôn hưởng ứng. Từ những việc như chung tay đóng góp hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Người già cả, ốm đau được hàng xóm láng giềng giúp đỡ chăm sóc từng ly nước, bữa cơm. Trường hợp được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết thì nhân dân trong thôn giúp công, vật liệu, bữa ăn nửa buổi... Trong xây dựng giao thông nông thôn, người dân ra công ra sức, đóng góp tiền của, đất đai để có những tuyến đường sạch sẽ, rộng rãi hơn”.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tiên Sơn - ông Đặng Tấn Minh cho rằng, thực hiện Chỉ thị 05 chính là cho nhân dân, vì nhân dân. Không chỉ cán bộ, đảng viên, học và làm theo Bác phải lan tỏa trong nhân dân mới là thiết thực nhất. Xã Tiên Sơn đã đưa Chỉ thị 05 đến với nhân dân bằng những cách làm phù hợp điều kiện của xã, đời sống nhân dân. Trong đó, tình yêu thương giữa con người với con người được khơi dậy, lấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái làm nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bình dị mà cao quý

Hàng chục mô hình thực hiện Chỉ thị 05 từ huyện đến cơ sở ở Tiên Phước xuất phát từ những việc làm bình dị hàng ngày. Như mô hình tủ áo quần tình thương của phụ nữ xã Tiên Mỹ với thông điệp “Ai dư đem đến - ai thiếu lấy về dùng”. Phụ nữ các xã Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Lập với mô hình “đỡ đầu trẻ em”. Phụ nữ xã Tiên Lãnh, Tiên Sơn, Tiên Lộc, Tiên Hiệp có mô hình “hũ gạo tình thương”, giúp các hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu chiến binh huyện với các mô hình “Góp vốn quay vòng”, “Sản xuất chăn nuôi”,” Xây dựng điểm khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”...

Ông Trầm Quế Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước cho biết, tinh thần, phong cách “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân” được Huyện ủy quán triệt thực hiện đã thay đổi lề lối làm việc của mỗi cán bộ.

“Học tập và làm theo gương Bác Hồ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, duy trì thành nền nếp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và có sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, chính quyền” - ông Trầm Quế Hương nói.