Quảng Nam học thư Bác

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, để kịp thời cổ vũ, động viên phong trào cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước nói chung, trong đó có Đảng bộ, quân và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng. Đáp lại tình cảm thiêng liêng của Người, Đảng bộ, quân và nhân dân xứ Quảng đã sáng tạo nhiều phong trào cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh bại mọi kẻ thù, thống nhất nước nhà.

Đồng bào miền núi Quảng Nam vẫn giữ nét đẹp thờ cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

1. Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công chưa lâu, đất nước ta lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trước nạn thù trong giặc ngoài. Trong khi đó, kẻ thù âm mưu chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, nhất là giữa đồng bào Kinh với đồng bào Thượng. Ngày 19.4.1946, tại Pleiku, Xứ ủy Trung Kỳ tổ chức Đại hội đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên và dân tộc miền núi các tỉnh Nam Trung bộ. Đại hội vinh dự được đón bức thư của Hồ Chủ tịch.

Trong thư Bác viết: “... Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Êđê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Giang sơn và Chính phủ là giang sơn Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả các dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ quyền tự do, độc lập của chúng ta”.

Sau đại hội, bức thư của Bác Hồ được in để gửi cho đồng bào các dân tộc và được coi như một lời hịch thiêng liêng, khắc sâu vào trong lòng mọi người dân. Ở Bến Giằng, thư của Hồ Chủ tịch được Phòng Liên lạc thiểu số Quốc dân tỉnh in gửi mỗi làng một bản và được phiên âm ra tiếng dân tộc thiểu số. Đoàn cán bộ xuống từng xã, từng làng mở hội học tập thư Bác và trao tặng mỗi làng một ảnh chân dung Hồ Chủ tịch cùng lá cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho chính quyền cách mạng. Có những bức ảnh Bác Hồ được đồng bào cất giữ cẩn thận ở những nơi trang trọng nhất trong gươl.

2. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra ngày càng quyết liệt, trong cán bộ, đảng viên xuất hiện biểu hiện bè phái, hẹp hòi. Ngày 1.3.1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho “các đồng chí Trung Bộ”. Người chỉ rõ trách nhiệm của mỗi đảng viên cộng sản là phải đem hết tinh thần và sức lực ra phụng sự Tổ quốc. Người khuyên mỗi đảng viên phải tẩy sạch những khuyết điểm: địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, cô độc, hẹp hòi, ham chuộng hình thức, ích kỷ, kiêu ngạo.

Người viết: “Vẫn biết các đồng chí Trung Bộ nói chung thì có nhiều ưu điểm như: nhẫn nại, chịu khó, kiên quyết, tháo vát, nhiều sáng kiến. Đó là những tính rất quý báu. Nó làm căn bản cho những tính tốt khác phát triển. Nhưng trong thời kỳ khó khăn nặng nề này, chỉ có những ưu điểm ấy thôi cũng chưa đủ. Các đồng chí cần đem căn bản tốt đó mà kiên quyết khắc phục cho những khuyết điểm vừa kể trên thì chúng ta mới chắc đi đến hoàn toàn thắng lợi...”.

Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng đã tổ chức sinh hoạt, học tập thư Bác Hồ và tổ chức kiểm thảo đảng viên trong toàn đảng bộ để nâng cao nhận thức, khắc phục tư tưởng dao động, sợ gian khổ hy sinh, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng. Qua kiểm thảo, Đảng bộ xử lý 40 đảng viên không thi hành nghị quyết, bỏ nhiệm vụ và 150 đảng viên mắc những sai lầm khác. Đồng thời từ tháng 8 - 12.1947, Đảng bộ kết nạp 508 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 2.598 đảng viên. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các ngành, các cấp ngày càng được tăng cường.

3. Hưởng ứng phong trào bình dân học vụ của Chính phủ, cụ Nguyễn Ban, quê xã An Tường, huyện Thăng Bình (nay thuộc xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức), mặc dù đã 77 tuổi, nhưng chỉ trong 3 tháng học xong chữ Quốc ngữ. Cụ trở thành tấm gương tiêu biểu của phong trào. Biết tin, tháng 8.1949, từ chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng, trong thư có đoạn:

“Cụ gửi thư cho tôi biết rằng cụ đã học xong chữ Quốc ngữ. Đọc bức thư cụ, tôi rất lấy làm vui sướng, cụ đã 77 tuổi mà còn gắng học trong 3 tháng đã được thành công như vậy là cụ chẳng những làm kiểu mẫu siêng năng cho con cháu mà lại còn tỏ cái ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam. Noi gương cụ, con cháu cụ, đồng bào Việt Nam từ 7 tuổi đến 70 tuổi ai mà nỡ lòng làm biếng, ai mà chẳng cố gắng học hành. Đời xưa bên Trung Quốc có ông Tô Lão Tuyền 72 tuổi mới bắt đầu học, tiếng thơm còn để đến ngày nay.

Bây giờ ở nước Việt Nam ta cụ 77 tuổi mới đi học, chắc tiếng thơm sẽ lan truyền khắp cả nước. Cụ thật xứng đáng bốn chữ “lão dương ích tráng”. Cụ là một tượng trưng phúc đức của nước nhà. Đó là một thành công to lớn và ý nghĩa sâu xa.

Các anh chị em bình dân học vụ có thể tự hào rằng mình đã có công với dân tộc.

Tôi cảm ơn cụ, tôi cũng cảm ơn anh chị em.

Kính chúc cụ luôn luôn mạnh khỏe”.

Bức thư của Bác Hồ là nguồn động viên rất lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng, từ đó tiếp tục cổ vũ, động viên Đảng bộ, quân và dân xứ Quảng trong công cuộc “trường kỳ kháng chiến” chống thực dân Pháp xâm lược.