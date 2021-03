Món ngon từ bắp

Quê mình đang vào mùa bắp. Mà hình như bây giờ nông dân xứ Quảng có thể trồng bắp quanh năm, không chỉ làm một mùa như trước, nhưng bắp chính vụ vẫn ngon nhất, vì hợp với thời tiết, trái bắp sẽ cho vị ngọt hơn bắp trái mùa. Giờ không chỉ ra chợ mới mua được bắp. Bắp được bán ngay tại ruộng, ven đường làng hoặc trước cửa nhà. Người mua bắp tiện thể ghé nhà chơi, rồi hàn huyên đôi ba câu chuyện quê.

Bắp nướng mỡ hành, món ngon quê kiểng.

Từ trái bắp, có thể chế biến cả chục món: chè, sữa, kem, salad, súp, ram, rang, xào, xôi, nướng, luộc, nấu canh, ngào đường, rang bơ, bung… Bắp giờ có nhiều màu, nhiều loại. Ngoài bắp tẻ và bắp nếp thường thấy, còn có bắp ngọt; nhiều màu sắc trắng, vàng, tím, đỏ. Các bà các mẹ rành nội trợ sẽ biết chọn loại bắp nào, nếp, tẻ hay bắp ngọt, non hay già để chế biến món phù hợp.

Bắp làm được nhiều món, nhưng để chọn được bắp ngon, thì không dễ. Hạt bắp phải đều, tròn, căng. Cần làm chè bắp hoặc ram hay nấu súp phải chọn bắp non, hạt vừa đóng sữa. Cắt khúc nấu canh phải là giống bắp ngọt. Bắp nướng hoặc rang chọn trái “cứng” hạt hơn bắp luộc một chút. Rồi còn phải ăn theo mùa. Mùa này, chủ yếu ăn chè hoặc bắp luộc, nấu canh, nấu sữa. Mùa lạnh ăn bắp rang thì còn chi bằng.

Mỗi khi con cháu muốn ăn bắp, mẹ tôi thường không dặn phải mua bắp loại nào, để tránh phải tách vỏ bắp ra lựa, gây khó cho người bán. Mẹ chỉ chọn bắp được gieo trồng sạch, không thuốc trừ sâu. Còn mua về, tùy bắp non hay già, mẹ sẽ có cách chế biến phù hợp.

Đôi khi mẹ thêm vài nguyên liệu phụ, biến tấu một chút, sẽ có món mới, hấp dẫn từ bắp. Ví như chỉ cần xào bắp với lá hành đã thơm ngon, nhưng có khi mẹ làm bắp xào tép khô. Bắp nướng rồi chan mắm cái hoặc nước muối, thêm chút nén, vị ngọt của bắp hòa quyện vị mặn của mắm muối, đã ngon, nhưng có khi mẹ làm bắp nướng bơ và mật ong cho mấy đứa cháu nhỏ.

Còn bắp luộc, tưởng đơn giản, nhưng cũng cần chút bí quyết mới ngon ngọt. Sau khi bẻ bắp về phải nấu trong ngày để không mất vị ngọt. Bóc vỏ, chỉ để lại vài lớp, rửa sạch, để nguyên râu cho bắp giữ được vị ngọt và thơm, rồi sắp vào nồi và đổ lượng nước vừa phải. Khi nước sôi cho thêm ít đường và muối, sau đó đậy kín nắp và luộc vừa chín.

Vào mùa bắp, nhà tôi thường xúm xít quanh bếp, quạt than nướng bắp rồi ăn theo kiểu “nóng hổi vừa thổi vừa ăn”, vừa ôn lại thời đói kém phải ăn bắp thay cơm. Có hôm lười nướng than, thì nướng bằng lò điện. Nhưng ăn kiểu này ngoài tiện lợi, thì không có cảm giác thú vị và cũng không thơm như bắp nướng than. Còn với bắp luộc, thì không quên uống cả nước luộc, để thêm một lần nữa cảm nhận vị ngọt, và chưa kể - theo y học thì nước luộc bắp rất tốt cho sức khỏe.