Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại Thăng Bình

ALĂNG NGƯỚC | 12/02/2020 - 08:53

Chiều qua 11.2, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Bình Minh); Khu du lịch Vinpearl Land Nam Hội An và làm việc với lãnh đạo UBND huyện.