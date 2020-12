Kết nối khởi nghiệp vùng "cao sơn ngọc quế"

Đó là phương châm hoạt động của Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My đề ra tại đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ cùng bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Đầu tháng 12.2020, Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My tổ chức đại hội lần thứ nhất, là mô hình hội cấp huyện đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội. Ông Trần Phước Thanh - Trưởng ban lãnh đạo Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My chia sẻ, việc UBND tỉnh cho phép thành lập hội đã tạo động lực rất lớn cho quyết tâm, nhiệt huyết và đam mê của 27 hội viên trên hành trình khởi nghiệp sáng tạo, khẳng định giá trị bản thân, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Thành viên của hội đều là thanh niên, đang ấp ủ khát vọng vươn lên bằng các mô hình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Chúng tôi tin rằng Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện ra đời sẽ là sân chơi bổ ích trên tinh thần tự nguyện, quy tụ và đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tạo tâm lý không e ngại thất bại và biến thách thức thành cơ hội, nắm bắt để khởi nghiệp, tạo ra những giá trị đích thực cho bản thân, góp phần chung tay xây dựng và phát triển quê hương xứ núi Trà My” - ông Trần Phước Thanh bày tỏ.

Theo ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My ra đời sớm nhất cả nước, nên khả năng sẽ gặp nhiều trở ngại, khó khăn và cả rủi ro trong quá trình hoạt động. Mỗi hội viên phải cùng nhận thức như vậy để thấy trách nhiệm của mình, chung tay đưa hội hoạt động tốt, đúng theo tinh thần, kỳ vọng và niềm tin đã hướng đến.

“Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh cam kết đồng hành với hội giúp phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo để phát triển ý tưởng thành dự án với các sản phẩm khởi nghiệp cụ thể. Kết nối các dự án khởi nghiệp tiêu biểu của huyện với cộng đồng khởi nghiệp tỉnh, quốc gia và cả quốc tế thông qua các sự kiện khởi nghiệp. Hỗ trợ cụ thể các dự án khởi nghiệp về kiến thức kinh doanh, quản lý nhân sự, quản lý tài chính... Xem đây là hình thức trang bị cơ bản kiến thức trước khi các bạn phát triển dự án khởi nghiệp, để tránh rủi ro và hạn chế thất bại. Hỗ trợ kinh phí để bảo vệ tài sản trí tuệ và chất lượng sản phẩm; kết nối hội với cộng đồng khởi nghiệp tỉnh, quốc gia...” - ông Sinh nói.

Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý để được UBND tỉnh quyết định thành lập và mong muốn Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện tiếp tục lớn mạnh, phát triển, là kỳ vọng lớn của lãnh đạo huyện Bắc Trà My.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nói, quê hương xứ núi Trà My giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Do đó, đòi hỏi mỗi thành viên của hội luôn giữ vững nhiệt huyết, đam mê, không vì khó khăn ban đầu mà nản chí; giúp nhau nhìn nhận hết tiềm năng, “vốn quý” của vùng đất “cao sơn ngọc quế” để lựa chọn dấn thân khởi nghiệp.

“Hội hãy định hướng cho hội viên, thanh niên lựa chọn ngay trên quê hương chúng ta những sản phẩm đã được định hình từ các lợi thế của địa phương để phát triển, xây dựng thành thương hiệu mang đậm dấu ấn của quê hương Trà My. Bắc Trà My là một trong hai địa phương được tỉnh phê duyệt xây dựng quy hoạch vùng huyện, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2021 - 2025. Hai yếu tố pháp lý trên mang tính định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhất định sẽ mở ra những cơ hội cho sự lựa chọn khởi nghiệp của thanh niên địa phương. Lãnh đạo huyện Bắc Trà My luôn đồng hành, lắng nghe và ủng hộ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp trên địa bàn” - ông Thái Hoàng Vũ gợi mở.