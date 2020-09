Khai trương trung tâm ươm tạo doanh nghiệp tại Hội An

(QNO) - Với mong muốn tạo một hệ sinh thái doanh nghiệp đủ mạnh sống tốt hậu Covid-19, tối 22.9, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và không gian làm việc chung Phynig House chính thức khai trương tại TP.Hội An.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn với Phyning House Hội An. Ảnh: K.L

Ông Phan Xuân Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Emic Hospitality - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp Hội An chia sẻ, ông muốn tạo một hệ sinh thái doanh nghiệp hướng đến một nền kinh tế tuần hoàn, xanh cho Hội An cũng như Quảng Nam. Vì vậy, ông đã quyết định hợp tác với một số đối tác trong và nước ngoài đầu tư khoảng 2 tỷ đồng vào Phynig House Hội An.

Thông qua sự hợp tác với Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (SHI) cùng sự tư vấn của các đối tác, Phynig House sẽ giúp cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương tăng khả năng cạnh tranh, có được quyền tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ, cơ hội tích hợp vào các dự án khu vực và quốc tế, kể cả kiến thức và chia sẻ rủi ro.

Ngoài ra, mô hình kết hợp “n trong 1” tại Phynig House sẽ tạo điều kiện để hệ sinh thái khởi nghiệp dễ dàng phát triển. Các doanh nghiệp tại Hội An đến trung tâm, ngồi cà phê, giao lưu, làm việc tại không gian làm việc chung và được tư vấn bởi những chuyên gia để phát triển ý tưởng khởi nghiệp.