Khởi nghiệp nông nghiệp theo hướng du lịch xanh

Gần 2 năm qua, Heal Organic Farm trở thành cái tên được chú ý trong cộng đồng khởi nghiệp Hội An khi gắn mục tiêu sản xuất nông nghiệp hữu cơ với phát triển du lịch bền vững.

Trần Huỳnh Hải Yến với mô hình khởi nghiệp nông nghiệp xanh. Ảnh: V.L

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ bền vững Hội An được thành lập với 9 thành viên tham gia. Dù công việc, chuyên môn khác nhau nhưng tất cả gặp nhau ở niềm đam mê về nông nghiệp sạch. Tháng 7.2019, Heal Organic Farm chính thức được đầu tư xây dựng, trở thành nơi gắn kết những bạn trẻ này lại với nhau.

Mô hình tiên phong

Với diện tích khoảng 1ha, Heal Organic Farm (khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) gồm 2 khu vực là nhà xưởng và vườn trồng. Tại khu vườn hiện có khoảng 40 chủng loại rau, quả như chanh dây, nha đam, atiso đỏ, đậu bắp, nấm bào ngư xám… trong đó nhiều nhất là nha đam và atisô. Ngoài cung ứng sản phẩm tươi ra thị trường, một số loại sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu tại chỗ như trà atiso đỏ và nước uống nha đam cũng bắt đầu được thị trường đón nhận.

Bà Trần Huỳnh Hải Yến - Giám đốc điều hành HTX Nông nghiệp và dịch vụ bền vững Hội An, HTX ra đời xuất phát từ ý tưởng nâng cao chuỗi giá trị về nông nghiệp xanh kết hợp với phát triển du lịch trải nghiệm. Là cán bộ của Phòng Kinh tế TP.Hội An, bà Yến có 6 năm tham gia hỗ trợ các dự án về nông nghiệp hữu cơ. Bà Yến nhận ra rằng, với những người nông dân họ có thể làm tốt công việc sản xuất nhưng để nâng cao chuỗi giá trị theo hướng du lịch thì hầu như chưa thể, doanh thu phần lớn vào tay các công ty lữ hành.

“Khi nhận thấy vấn đề đó tôi ấp ủ làm một dự án riêng cho mình nhưng bắt tay vào thì gặp nhiều trở ngại về đất đai, nhất là tìm được những người cùng đam mê làm nông nghiệp sạch” - bà Yến chia sẻ.

Bà Trần Huỳnh Hải Yến cho hay, sản phẩm trang trại là thủ công được chăm chút rất kỹ từ chất lượng, bao bì nhãn mác..., nên mục tiêu của Heal Organic Farm không chỉ dừng lại ở việc bán từng ký rau quả. “Mình sản xuất không theo hướng công nghiệp nên số lượng sản phẩm không thể nhiều được nên khi ra những thị trường lớn chắc chắn không đủ cung. Vì vậy, mục đích hướng đến vẫn là phục vụ du lịch. Trong thời gian này, chúng tôi tập trung làm tốt phần sản xuất và chế biến, chú trọng chiều sâu trước khi mở cửa đón khách” - bà Yến cho biết.

Trong 9 thành viên của HTX hầu hết đều có công việc riêng, từ làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ đến các công ty du lịch, dịch vụ... Tùy theo chuyên môn của mình các thành viên được phân công phụ trách những mảng như sản xuất nông nghiệp, chế biến, công nghệ sinh học, môi trường, thị trường và phát triển du lịch…

“Chúng tôi xác định 1 - 2 năm đầu chắc chắn sẽ lỗ vì dự án nông nghiệp cần rất nhiều thời gian để hòa vốn chứ chưa kể đến lợi nhuận. Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm không bỏ cuộc” - bà Yến nói.

Gắn với du lịch xanh

Là mô hình nông nghiệp xanh, nên toàn bộ nguyên vật liệu đầu vào của Heal Organic Farm không dùng chất hóa học (phân, thuốc, biến đổi gen…), thay vào đó là sử dụng phân bò, bánh dầu hoặc ủ rơm rạ với cây lá, men vi sinh để tạo thành phân bón cho cây trồng, kể cả diệt trừ sâu bệnh cũng bằng các loại thuốc thảo mộc pha chế từ gừng, tỏi ớt hoặc trồng các loại hoa, sả, húng nhằm dẫn dụ, xua đuổi sâu bệnh, côn trùng.

Hiện sản phẩm của Heal Organic Farm chủ yếu bán online cho khách lẻ tại Hội An và đưa vào các siêu thị mini. Dù vậy, bà Trần Huỳnh Hải Yến vẫn thừa nhận, về lâu dài sản phẩm nông nghiệp không thể là nguồn thu nhập chính của HTX, bởi nguồn thu từ nông sản hay sản phẩm chế biến chỉ chiếm 20 - 30% nên phải tăng doanh thu từ các hoạt động khác, đặc biệt là hoạt động du lịch trải nghiệm.

Theo ông Phan Xuân Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp Hội An, kể từ khi ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam tại TP.Hội An (6.2018) đến nay, hầu hết mô hình khởi nghiệp theo hướng du lịch xanh mới chỉ manh nha, chưa có sự lan tỏa. Do đó, việc phát triển mô hình khởi nghiệp nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch là hướng đi phù hợp với Hội An, nơi du lịch chiếm hơn 70% cơ cấu kinh tế của thành phố.

“Heal Organic Farm đã trở thành mô hình tiên phong giúp định hướng cho nhiều người khởi nghiệp theo mô hình du lịch xanh, hướng về nền kinh tế tuần hoàn là tái chế rác thành phân tạo ra những vườn rau sinh thái” - ông Thanh nhìn nhận. Tại Heal Organic Farm ông Thanh tham gia với tư cách thành viên góp vốn, đồng thời định hướng hoạt động HTX theo hướng du lịch bền vững.