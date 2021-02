Một cuộc gặp gỡ cởi mở giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh với cộng đồng khởi nghiệp - sáng tạo Quảng Nam đầu Xuân Tân Sửu hôm qua 17.2 tại quán cà phê Khởi nghiệp (đường Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ), nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và mở ra niềm hy vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: C.N

Lắng nghe và chia sẻ

Lắng nghe, chia sẻ, tâm sự thay vì một buổi làm việc mang tính chất hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ngay từ đầu đã đem tới buổi gặp mặt một không khí thân thiện, cởi mở.

Bà Bùi Thị Tuyết Nhung (phường An Phú, Tam Kỳ) - chủ cơ sở sản xuất sản phẩm từ nhàu mang thương hiệu Best One, người đã nâng tầm giá trị cây nhàu, bày tỏ ước mơ đưa cây nhàu vào phủ xanh đồi cát nơi gia đình bà sinh sống. Khi đó, cây nhàu không chỉ góp phần đem lại màu xanh cho vùng cát cằn cỗi này mà đó còn là sinh kế cho người dân...

Cũng từ hành trình KN không đơn giản của mình, Giám đốc HTX Nước mắm Cửa Khe Hai Hiền - bà Nguyễn Thị Hiền (xã Bình Dương, Thăng Bình) cho biết, từ một cô gái bán mắm đến chủ cơ sở sản xuất nước mắm đạt chuẩn 3 sao, đem lại thu nhập cao để bà có thêm điều kiện thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện là nhờ lòng yêu nghề, nhiệt huyết, đam mê với nghề. Tất nhiên, không thể không kể đến sự đồng hành của lãnh đạo địa phương và ban điều hành KN sáng tạo để sản phẩm của bà tiếp cận thị trường.

Đồng quan điểm, ông Phạm Phú Hiển - Công ty TNHH TM&DV Phú Hiển Lighting - doanh nghiệp KN trong lĩnh vực điện chiếu sáng cho biết, ông là người KN trái nghề (từ nghề y ông “rẽ” sang điện) nhưng thành công của ông hôm nay là quá trình nghiên cứu, tìm tòi và niềm đam mê cháy bỏng.

Năm 2020 là một năm thành công của Phú Hiển Lighting khi tăng trưởng khá lớn, sản phẩm vươn ra nhiều tỉnh thành trong cả nước, là đại diện duy nhất của Quảng Nam được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam… Nhiều doanh nghiệp KN tâm sự, chọn Quảng Nam làm nơi KN với mong muốn quảng bá sản phẩm, vùng đất, con người xứ Quảng và đóng góp vào sự phát triển của Quảng Nam.

Người cao tuổi nhất tham gia buổi gặp mặt là ông Phạm Quang Tám, thường gọi là Tám Râu (68 tuổi, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn). Ông Tám có vườn cây ăn quả và ao cá rộng hàng héc ta và ông có biệt tài “bắt” cây ra trái theo ý mình nên vườn của ông quanh năm lúc nào cũng có đủ các loại quả. Ông hỗ trợ rất nhiều cho những người trẻ KN với phương châm “cho cần câu, không cho con cá” và ông sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ người KN về kỹ thuật trồng, chăm sóc, ghép cành… các loại cây.

Theo ông Tám, đó mới là tinh thần KN. Trong khi đó, từ thất bại của chính mình qua 3 lần KN, ông Nguyễn Bão Quốc (Tam Kỳ) - Giám đốc Công ty BQ Tranining & Consulting Solutions Co.Ltd (tư vấn DN) rút ra kinh nghiệm và tư vấn cho doanh nghiệp KN. Những chia sẻ của ông về xây dựng thương hiệu, gọi vốn thất bại vì đâu, hiểu để bán hàng thành công… được nhiều doanh nghiệp KN lưu ý.

Nghĩ lớn, nghĩ xa...

Khi nghe một số doanh nghiệp KN tâm sự, rằng họ “cô đơn” và gặp nhiều khó khăn khi KN, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, KN bao giờ cũng rơi vào cảnh huống ấy, nhưng khó khăn mới nảy sinh hoài bão, khát vọng để vươn lên, để hun đúc, tích lũy ý tưởng sáng tạo. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết ông rất trân trọng tinh thần KN của mọi người, nhất là khi tinh thần KN được hiểu là khả năng thích nghi mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp - sáng tạo Quảng Nam đầu Xuân Tân Sửu. Ảnh: C.N

Ông chia sẻ: “Tôi mong muốn cộng đồng KN nuôi dưỡng khát vọng, ngay cả trong thời điểm khó khăn như thiên tai và dịch bệnh vừa qua. Lãnh đạo tỉnh rất thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp KN, nhưng tôi mong tất cả cùng đồng tâm hiệp lực để vượt qua và phải tin vào tương lai. Tôi tin rằng với khí phách của người Quảng Nam, với tinh thần doanh nhân Quảng Nam, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và đi đến thắng lợi. KN xứ Quảng từ nhiều ngành nghề khác nhau”.

Qua 3 năm hình thành, cộng đồng KN xứ Quảng đã không ngừng phát triển; từ địa phương đến cộng đồng KN đều đồng hành để thống nhất ý chí, chung suy nghĩ, chung hành động, đó là làm sao thúc đẩy sự phát triển của quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao tinh thần KN của cộng đồng startup xứ Quảng. Đồng thời cho rằng hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó những người KN là những người cần được quan tâm, động viên, bởi đây là lực lượng đóng góp vật chất, tạo nguồn thu cho xã hội và đó là những “chiến sĩ” trong thời bình.

Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn đặt vấn đề, vừa là một cách để bày tỏ sự kỳ vọng về tương lai của KN xứ Quảng: “Đã KN là phải dám nghĩ, mà dám nghĩ rồi thì phải dám nghĩ lớn, không phải nghĩ về những điều viển vông mà nghĩ trong khả năng của mình để hành động”.