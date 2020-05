5 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ giảm hơn 28%

Tin từ Cục Thống kê Quảng Nam, doanh thu dịch vụ tháng 5.2020 của tỉnh ước đạt 215 tỷ đồng, tăng 24,7% so với tháng 4.2020.

Trong đó dịch vụ GD-ĐT tăng đến 92%, do nhu cầu bổ sung kiến thức của học sinh tăng cao vì nghỉ học dài ngày; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 55%, tăng chủ yếu từ dịch vụ vệ sinh nhà cửa và chuẩn bị tài liệu; dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng tăng 46,6%...

Theo nhận định của cơ quan chức năng, kết quả hoạt động dịch vụ tháng 5 gia tăng so với tháng trước là do nới lỏng cách ly toàn xã hội, sinh viên, học sinh đến trường trở lại, các dịch vụ khác mở cửa kinh doanh... Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu tháng 5 vẫn giảm 51,6% và giảm hầu hết trên các hoạt động dịch vụ, trừ dịch vụ y tế tăng 14,4% do nhu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn dịch.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ ước đạt 1.520 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ và giảm hầu hết ở các hoạt động dịch vụ (khoảng 30%), riêng nhóm dịch vụ y tế tăng hơn 9%.