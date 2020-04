Ấn tượng tín dụng chính sách xã hội

Chủ trì buổi làm việc của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam về hoạt động trong quý I.2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đánh giá cao chất lượng nguồn vốn tín dụng CSXH, đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết các mô hình kinh tế hiệu quả với nguồn vốn tín dụng này.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Những con số “biết nói”

Quảng Nam là một trong những tỉnh, thành đi đầu về tín dụng CSXH. Trong quý I.2020, cho vay nguồn vốn này đã đạt hiệu quả tích cực. Chất lượng tín dụng CSXH tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh trong quý I của hệ thống Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam chỉ chiếm 0,13% so với tổng dư nợ.

Trong đó, nợ quá hạn xấp xỉ 2 tỷ đồng (0,04%), nợ khoanh gần 4,2 tỷ đồng (0,09%, giảm 107 triệu đồng so với đầu năm). Đối chiếu với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của cả nước luôn dao động ở mức 0,75% cho thấy chất lượng tín dụng CSXH Quảng Nam ở mức cao và ổn định.

Tổng nguồn vốn hoạt động đến ngày 31.3 của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam là gần 4.800 tỷ đồng (tăng hơn 97 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 2%). Doanh số cho vay hơn 439 tỷ đồng, tăng gần 54 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước với 11.325 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu nợ gần 359 tỷ đồng (tăng gần 38,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

Có 10 đơn vị tăng trưởng dư nợ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch tạm giao quý I (tăng 2%) là TP.Hội An (6,16%), Tây Giang (4,39%), Nam Giang (2,83%), thị xã Điện Bàn (2,78%), Phú Ninh (2,78%), Núi Thành (2,57%), Nam Trà My (2,49%), Thăng Bình (2,19%), Quế Sơn (2,08%), Phước Sơn (2,06%).

Ông Nguyễn Quang Dinh - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, theo tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng CSXH, cả 241 phòng giao dịch cấp xã và 17 phòng giao dịch cấp huyện của Quảng Nam đều đạt loại khá, riêng hội sở tỉnh đạt loại tốt với 96,32 điểm.

Trong quý I.2020, Kiểm toán Nhà nước kiểm tra toàn diện hoạt động, hiệu quả đầu tư vốn nhà nước của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam và cho rằng, hiệu quả của tín dụng CSXH đã góp phần đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 tháng đầu năm, Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện tại 2 phòng giao dịch cấp huyện là Tiên Phước và Bắc Trà My, đồng thời thành lập tổ kiểm tra xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan tại các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, TP.Tam Kỳ. Ở các điểm giao dịch cấp xã, định kỳ hằng tháng, các tổ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm hoạt động đúng kế hoạch, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tốt nhân dân vay vốn.

Phát huy hiệu quả

Kịp thời hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ông Nguyễn Quang Dinh cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đang thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý rủi ro; ưu tiên nguồn vốn để cho vay khôi phục sản xuất, kinh doanh và khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các phiên giao dịch theo đúng hướng dẫn của ngành ngân hàng và quy định của UBND tỉnh. Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh sẽ tham mưu đầy đủ để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động trên địa bàn tỉnh khi có hướng dẫn của cấp trên.



Tổng dư nợ Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam ủy thác qua các hội, đoàn thể trong quý I gần 4.800 tỷ đồng (99,9% tổng dư nợ, tăng 81,3 tỷ đồng so với đầu năm). Với 3.567 tổ tiết kiệm và vay vốn, các hội, đoàn thể đã đưa nguồn vốn ưu đãi đến 130.647 hộ vay vốn.

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh quản lý 32,36% dư nợ ủy thác, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quản lý 41,33% dư nợ, Hội Cựu chiến binh tỉnh quản lý 13,51% dư nợ và Tỉnh Đoàn quản lý 12,79% dư nợ.

Ông Lê Hùng Lam - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, hội đoàn thể các cấp đã thực hiện tốt các nội dung ủy thác đã ký, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn và quản lý tốt nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đề nghị các sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Các địa phương ưu tiên bố trí ngân sách để bổ sung nguồn vốn CSXH. Chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết các mô hình kinh tế hiệu quả với nguồn vốn tín dụng CSXH. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý, kiến nghị các đơn vị, cá nhân khắc phục các thiếu sót trong điều hành, quản lý.

“Các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt hơn nữa các công việc được Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam ủy thác, bảo đảm cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng, giúp người nghèo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, cải thiện đời sống và có nguồn vốn trả nợ ngân hàng. Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam chuẩn bị chu đáo, triển khai cho vay hiệu quả theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ cũng như kiến nghị các bộ, ngành tham mưu Chính phủ tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng kết thúc vào năm 2020 này” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng nói.