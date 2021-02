Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn về vận hành an toàn lưới điện

(QNO) - Bộ Công Thương vừa có Văn bản hỏa tốc số 736/BCT-ĐTĐL gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) về một số vấn đề cấp bách trong vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống điện.

Công ty Điện lực Quảng Nam chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong Tết nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: T.L

Công văn nêu rõ: Trường hợp hệ thống điện dư thừa công suất đang phát lên hệ thống so với phụ tải tiêu thụ là tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh của hệ thống điện vì có thể khiến tần số hệ thống điện tăng cao, thậm chí gây sự cố lan tràn trên toàn hệ thống điện quốc gia nếu không có ngay các mệnh lệnh điều độ chuẩn xác, được thực hiện kịp thời và các giải pháp khẩn cấp khác.

Vì thế, Bộ Công Thương yêu cầu A0 bên cạnh việc dự báo và tính toán đảm bảo cân bằng giữa công suất phát và phụ tải tiêu thụ cần thực hiện khẩn trương việc điều tiết giảm công suất phát các nguồn điện đang phát điện lên lưới theo các quy định hiện hành trong trường hợp có nguy cơ công suất phát điện lên hệ thống vượt quá công suất phụ tải, đảm bảo vận hành an toàn, không xảy ra sự cố.

EVN yêu cầu A0 thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương triển khai tính toán và công bố mức điều tiết giảm công suất huy động cũng như loại hình nguồn điện phải tiết giảm; đồng thời A0 chỉ huy điều độ đảm bảo phù hợp với cơ cấu nguồn điện đang phát, công suất truyền tải giữa các vùng/miền, mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết...

Các lệnh điều độ cần được tuân thủ thực hiện nghiêm theo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, thực hiện đồng đều giữa các loại hình, không phân biệt đó là các loại hình nguồn điện phải có giấy phép hoạt động điện lực hay được miễn trừ.