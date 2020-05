Bổ sung hạng mục khách sạn dự án CLB Biển Hội An

Chiều 28.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Blush Hội An và các sở, ngành, địa phương liên quan chủ trương đầu tư bổ sung hạng mục khách sạn trên diện tích dự án CLB biển Hội An do công ty làm chủ đầu tư.

Dự án CLB biển Hội An tại phường Điện Ngọc và Điện Dương (Điện Bàn) đã được UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 2ha. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4.2019 đến nay; trong đó, hơn 1,2ha đã giải phóng mặt bằng, được UBND tỉnh cho thuê đất, diện tích còn lại còn vướng mắc giải phóng mặt bằng. Công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất bổ sung hạng mục khối khách sạn Wink Blush trên phần diện tích đã được cho thuê đất. Công trình gồm 10 tầng, tổng chiều cao 45m với tổng cộng 96 phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất chủ trương bổ sung khối khách sạn; tuy nhiên yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương cập nhật điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo các tiêu chí về mật độ xây dựng, chiều cao công trình, hệ số sử dụng đất... theo quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về thủ tục đầu tư trước ngày 30.6.