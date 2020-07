Bộ trưởng Bộ KH&ĐT kiểm tra thực địa các dự án tại Núi Thành

(QNO) - Chiều 4.7, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ KH&ĐT đến kiểm tra thực địa các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đi với đoàn.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (áo trắng) kiểm tra các dự án trên bản đồ. Ảnh: H.PHÚC

Đoàn công tác của Bộ KH&ĐT đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường ven biển 129 đoạn qua huyện Núi Thành; dự án khu đô thị vịnh An Hòa 1 và vịnh An Hòa 2; cảng hàng không sân bay Chu Lai. Tại đây, lãnh đạo tỉnh thông tin khái quát về các dự án đã và đang triển khai ở vùng đông nam; về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT kiểm tra tại cảng hàng không sân bay Chu Lai. Ảnh: H.PHÚC

* Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác Bộ KH&ĐT đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco). Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco thông tin, mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng công ty vẫn giữ nguyên nguồn lao động, công nhân không phải mất việc làm.

Đoàn công tác Bộ KH&ĐT làm việc với Thaco. Ảnh: H.PHÚC

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao việc mở rộng đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực của Thaco, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành nhưng doanh nghiệp vẫn không cắt giảm bất cứ lao động nào. "Nếu có vướng mắc, trở ngại trong đầu tư, trong cơ chế chính sách thì Thaco nên đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, Chính phủ xem xét" - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nói.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: H.PHÚC