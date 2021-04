Cần giải quyết dứt điểm “quy hoạch treo”

Nhiều đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được lập nhưng không triển khai, hoặc chỉ thực hiện một phần quy hoạch xây dựng, cộng với các “dự án treo” dai dẳng khiến không ít địa phương trong tỉnh lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Do đó, cần thiết phải công bố xóa bỏ với các loại quy hoạch, dự án chỉ tồn tại trên giấy.

Nhiều tuyến đường trong khu dân cư ở phường An Sơn (Tam Kỳ) chưa khớp nối ra tuyến Nguyễn Hoàng. Ảnh: H.P

Dai dẳng “quy hoạch treo”

Trước đây, nhiều địa phương đã công bố quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 nhưng một số dự án dở dang do không giải phóng được mặt bằng. Các địa phương như TP.Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, Núi Thành đều rất lúng túng khi xử lý quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND tỉnh hoặc Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai phê duyệt trước đây.

Đợn cử, tại huyện Núi Thành, có nhiều đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh, BQL Khu KTM Chu Lai, UBND huyện lập, để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thiết chế công cộng, khu dân cư, khu tái định cư và thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, địa phương này cũng nhìn nhận hiện chưa có các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 được duyệt nên việc triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 gặp khó khăn khi chọn khu vực lập quy hoạch xây dựng 1/500 các khu tái định cư, khu công cộng đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển và không bị phá vỡ bởi định hướng phát triển tương lai.

Núi Thành đề xuất điều chỉnh một số khu dân cư. Ảnh: H.P

Năm 2001, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nam sông Tam Kỳ do UBND tỉnh phê duyệt, nhưng đến nay mới triển khai xây dựng phần đường tránh quốc lộ 1 cũ (đường Nguyễn Hoàng hiện nay). Nghĩa là trong tổng số dự án Khu nam sông Tam Kỳ gần 88ha chỉ thực hiện được diện tích hơn 2,5ha thi công đường Nguyễn Hoàng. Tuy vậy, qua 20 năm vẫn chưa điều chỉnh quy hoạch trên.

Một dự án khác tại huyện Núi Thành là Khu dân cư Gò Dài (xã Tam Nghĩa) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2013. Kể từ khi phê duyệt quy hoạch trên, đến nay xã Tam Nghĩa vẫn chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo chính quyền địa phương, “quy hoạch treo” 8 năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng về xây dựng nhà ở, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân. Mấu chốt là đồ án quy hoạch trên không còn phù hợp về mục đích, chức năng sử dụng đất so với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu KTM Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737, ngày 13.12.2018.

Tương tự, tại Tam Kỳ, quy hoạch Khu công viên Cồn Thị được lập từ năm 1982 và được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định 114 ngày 15.4.2002. Đến nay vẫn chưa triển khai do chưa có dự án.

Theo thống kê có khoảng 200 hộ dân ở khu vực Cồn Thị (khối phố 6, phường Phước Hòa) bị ảnh hưởng quyền lợi bởi quy hoạch này. Nhiều hộ dân muốn xây dựng, cơi nới, sửa chữa nhà ở nhưng không được triển khai do vướng quy hoạch. Chính quyền phường Phước Hòa từng đề xuất khẩn trương kêu gọi đầu tư thực hiện quy hoạch hoặc xem xét hủy bỏ “quy hoạch treo”.

TP.Tam Kỳ cũng từng đề xuất hủy hoặc điều chỉnh một số đồ án quy hoạch treo như quy hoạch khu Trung tâm hành chính xã Tam Thanh hay quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư khối phố 3, phường An Xuân.

Lấn cấn xóa bỏ hay điều chỉnh

Thực tế, tại TP.Tam Kỳ có nhiều loại quy hoạch xây dựng 1/500 triển khai một phần diện tích dự án quy hoạch, hoặc không thực hiện.

Ông Trần Đình Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị Tam Kỳ cho biết, phòng đang rà soát lại tất cả quy hoạch chi tiết 1/500, đánh giá lại từng dự án. Từ đó phối hợp các cơ quan khác tham mưu thành phố theo hướng cái nào quy hoạch không còn phù hợp với thực tiễn thì xóa bỏ; mạnh dạn điều chỉnh quy hoạch, xác định khu vực nào có tính khả thi phải làm cho bằng được. Nhưng ngành chuyên môn TP.Tam Kỳ cũng nhìn nhận, nếu xóa bỏ hoàn toàn quy hoạch trước đây cũng sẽ phát sinh hệ lụy về kết nối hạ tầng kỹ thuật đô thị, về mỹ quan, cảnh quan.

Theo UBND TP.Tam Kỳ, trước đây, nhiều đồ án quy hoạch xây dựng 1/500 được UBND tỉnh hay Khu KTM Chu Lai phê duyệt, muốn thay đổi, điều chỉnh phải xin ý kiến tỉnh, nhưng lần này tỉnh giao quyền tự quyết về cho địa phương. Theo tìm hiểu, tại địa bàn TP.Tam Kỳ có hàng chục đồ án quy hoạch lớn nhỏ chậm thực hiện ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Tại huyện Núi Thành, các đồ án quy hoạch 1/500 được BQL Khu KTM Chu Lai phê duyệt, có diện tích lớn, thời điểm này đã thực hiện một phần hạ tầng theo quy hoạch. Nhưng một số dự án chưa được điều chỉnh quy hoạch kịp thời như dự án Khu tái định cư Tam Anh Nam, Khu dân cư Tam Quang.

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Lê Văn Sinh cho rằng, theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, chỉ được lập quy hoạch 1/500 khi có chủ trương dự án đưa vào đầu tư công. Trong khi đó, khi xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư phải xem xét sự phù hợp quy hoạch xây dựng, trong khi quy hoạch 1/500 chưa được duyệt.

“Sở Xây dựng, UBND tỉnh cần xem xét điều chỉnh, hủy bỏ hoặc ủy quyền UBND huyện phê duyệt điều chỉnh, hủy bỏ các đồ án quy hoạch không khả thi trên 3 năm không triển khai do UBND tỉnh, BQL Khu KTM Chu Lai phê duyệt. Cho phép UBND huyện lập quy hoạch 1/500 để làm cơ sở quản lý, kiểm soát quy hoạch, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư” - ông Sinh đề xuất.