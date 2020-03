Chậm thực hiện kiểm kê đất đai

Nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Quảng Nam không đảm bảo tiến độ kiểm kê đất đai năm 2019 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Việc kiểm kê đất đai cấp xã năm 2019 còn chậm, trong khi ở nhiều nơi hiện trạng đất đai không ngừng biến động. Ảnh: T.H

Chỉ thị số 15, ngày 7.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai trước ngày 16.1.2020; cấp huyện hoàn thành trước ngày 1.3.2020; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 16.4.2020. Tuy vậy, thời điểm này nhiều địa phương, các tổ chức, đơn vị của tỉnh vẫn chưa hoàn thành việc kiểm kê đất năm 2019.

Chậm trễ do... chưa thống nhất

Sở Tài nguyên – môi trường (TN&MT) là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai cấp tỉnh đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh hoàn thành, ký xác nhận số liệu đất an ninh, quốc phòng; bàn giao số liệu đất an ninh, quốc phòng cho các đơn vị tư vấn để khoanh vẽ vào bản đồ kiểm kê cấp xã. Hoàn thành công tác điều tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; khoanh vẽ, chỉnh lý lên bản đồ kiểm kê đất đai và cung cấp cho các địa phương, đơn vị tư vấn để thực hiện kiểm kê đất đai các cấp.

Theo Sở TN&MT, đến nay 17/18 địa phương đã lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai cấp xã, huyện; riêng TP.Tam Kỳ phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh triển khai kiểm kê. Hiện, các địa phương tiếp tục tổng hợp điều tra số liệu đất công ích, phân tích đánh giá hiện trạng đất, biến động đất đai, xây dựng báo cáo số liệu kiểm kê, báo cáo thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, hoàn thiện sản phẩm để giao nộp. Dự kiến đến hết ngày 10.4.2020, việc kiểm tra kiểm kê đất cấp huyện mới kết thúc.

Lý giải nguyên nhân kiểm kê đất đai năm 2019 chậm, theo Giám đốc Sở TN&MT – ông Trần Thanh Hà, thời điểm triển khai kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 bắt đầu từ ngày 1.8.2019, nhưng ngày 23.9.2019, thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT mới có hiệu lực, ảnh hưởng rất lớn đến công tác lập, thẩm định phương án và phê duyệt kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai. Cạnh đó, việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục đấu thầu cho các địa phương còn chậm. Các thủ tục thầu hết 45 ngày, trong khi đó theo quy định thì cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16.1.2020; cấp huyện hoàn thành trước ngày 1.3.2020.

Cũng theo lãnh đạo Sở TN&MT, khâu ký duyệt hồ sơ kiểm kê cấp xã và cấp huyện sẽ không phù hợp với hồ sơ đấu thầu và hợp đồng được ký kết, ảnh hưởng đến công tác thanh quyết toán sau này. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, nhiều cán bộ địa chính xã, phường cho biết, việc kiểm kê đất đai đều do đơn vị tư vấn đảm nhận, địa chính xã không được phân công theo dõi.

Gia hạn thời gian

Ngành chức năng và các cấp chính quyền đã lúng túng khi triển khai thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019. Rắc rối nằm ở chỗ, số liệu quy hoạch chi tiết 3 loại rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất) vẫn chưa có sự thống nhất; ranh giới hành chính chênh lệch giữa hồ sơ và thực tế. Nội dung kiểm kê đất năm 2019 chủ yếu là kiểm kê diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại Thông tư số 27 của Bộ TN&MT ban hành năm 2018; kiểm kê đất theo Chỉ thị số 15, ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ đất đai; chuẩn bị tờ khai cho 1.481 tổ chức sử dụng đất phục vụ kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Việc kiểm kê nhằm đánh giá biến động, hiệu quả sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2019; đồng thời làm cơ sở cho lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Các cấp chính quyền đang tích cực chỉ đạo phòng TN&MT tập trung lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn để đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kiểm tra, giám sát hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã để bảo đảm thời gian kiểm kê cấp huyện, tỉnh theo yêu cầu; và xây dựng kế hoạch kiểm tra nghiệm thu cấp xã.

Trước việc chậm trễ trong thực hiện kiểm kê đất năm 2019, ông Trần Thanh Hà kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho phép các địa phương gia hạn thời gian ký duyệt sản phẩm kiểm kê đất đai năm 2019. Cụ thể, cấp xã, thời điểm phê duyệt sản phẩm ngày 15.4.2020; cấp huyện phê duyệt ngày 15.5.2020 và cấp tỉnh phê duyệt sản phẩm ngày 15.6.2020.

Trước việc các địa phương lơ là với Chỉ thị số 15, Bộ TN&MT vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.