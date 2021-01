Chấp nhận khiếu nại của công dân Phan Xuân Đi

(QNO) - Sáng nay 29.1, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường chủ trì buổi tiếp công dân Phan Xuân Đi (khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại, TP.Hội An) theo ủy quyền của UBND tỉnh.

Công bố kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Xuân Đi. Ảnh: T.C

Trước đó, ông Phan Xuân Đi có đơn khiếu nại về việc gia đình ông khai hoang, sử dụng ổn định phần đất tại thửa đất 2/1, tờ bản đồ số 23, diện tích 1.091m2 tại khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại từ năm 1965 đến nay, không tranh chấp song UBND TP.Hội An không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Vụ việc đã được UBND TP.Hội An ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Đi, tuy nhiên ông Đi không thống nhất và khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh để yêu cầu giải quyết.

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên - môi trường công bố kết quả thẩm tra, xác minh với nội dung có cơ sở pháp lý để chấp nhận đơn khiếu nại của ông Phan Xuân Đi yêu cầu UBND TP.Hội An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm với diện tích 1.091m2 tại phường Cửa Đại; đồng thời nội dung Thông báo số 588/TB-UBND ngày 4.9.2019 của UBND TP.Hội An về việc trả lời đơn công dân và Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 11.3.2020 của Chủ tịch UBND TP.Hội An về việc giải quyết khiếu nại của ông Đi chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên - môi trường đề nghị UBND TP.Hội An giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Đi theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, thẩm tra và ý kiến các bên tại phiên đối thoại, đối chiếu các quy định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nguyễn Trường Sơn đề nghị chấp nhận khiếu nại của công dân; yêu cầu TP.Hội An tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông theo như kết quả thẩm tra xác minh.